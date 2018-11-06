川普：願與中方達貿易協議 但須公平

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香港經濟日報報導，美國總統川普在當地時間5日重申，中國在經濟上傷害了美國，儘管中方希望就貿易問題達成協議，但川普只願意達成公平協議，「否則美國不會這樣做（與中方簽署貿易協議）」。

川普5日在一個中期選舉助選電話會議上，告訴支持者說，美國已對價值2,500億美元中國商品徵收關稅，對中國徵稅，美國還有很多工作要做。

他強調，「他們（中方）想要達成協議，如果我們能做出正確的交易，且這筆交易是公平的，我們會這樣做的（達協議），否則我們不會這樣做」。

川普也曾上周五（2日）表示，他將於11月底的G20峰會期間，與習近平一起用餐，與他討論貿易問題。他稱，如果我們能達成交易，並且使中國更開放以及更公平，對中方也有好處。

白宮經濟顧問庫德洛4日則表示，川普願意與中國達成貿易協議，但是協議需要對美國公平。

在本月底阿根廷舉行的20國集團會議上，預計川普普和習近平將談貿易，但外界普遍認為，很難期望中美能在一次元首會談中，解決所有矛盾。

CNBC財經網引述美國經濟學家、諾貝爾獎得主斯賓塞（Spence）表示，中美貿易僵局將持續一段時間。他說，「我們所擁有的是一個更複雜的挑戰，在非常不同的系統之間制定互利的安排」，而目前，沒有跡象表明中美即將達成協議。

(工商 )

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