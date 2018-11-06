期中選舉今登場 CNN民調：民主黨55％支持率領先共和

美國期中選舉今天登場，根據CNN最新民調，民主黨支持度持續領先共和黨，支持率分別為55%、42%。（圖／shutterstock）

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中時電子報

美國期中選舉今日登場，根據美國有線電視新聞網（CNN）最新民調顯示，民主黨持續獲得多數人支持，以55%支持率領先共和黨42%支持率。

CNN委託市調機構SSRS於11月初針對1,518位美國選民所做的民調顯示，民主黨持續以雙位數幅度的支持率領先共和黨，其中民主黨囊括多數女性選民，女性選民對兩黨的支持度分別是62%、35%；男性選民部分則是勢均力敵，分別為48%、49%；中間選民當中有53%支持民主黨，39%支持共和黨；另外民主黨也獲得多數非裔選民及拉丁裔選民相挺，支持率分別為88%、66%。

這份民調也調查美國總統川普的支持率，相較於10月初的41%支持率，美國選民對川普的青睞程度微幅下降至39%，不支持率則從52%上升至55%。

CNN報導，根據各界預測，此次期中選舉結果共和黨將持續掌握參議院多數席次，民主黨則可能以些微差距拿下眾議院。

結果若符合外界預期，勢必對白宮造成重大威脅，尤其民主黨定會細細檢視川普的各項政策，包括減稅措施，以及政府醜聞。

另外，民主黨也會緊盯特別檢察官穆勒（Robert Mueller）對通俄門等案的調查。

SSRS是在11月1日至3日隨機抽樣1,518位美國選民進行調查，抽樣誤差為±3.1%。

(中時電子報)

文章來源：CNN Poll: In final days, Democrats maintain advantage

文章來源：America votes Tuesday. Here's what's at stake.

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