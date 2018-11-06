張鈞甯執意刪台詞「沒想說」男星變臉：不願意算了

張鈞甯和劉歡在討論角色台詞發生爭執。（圖／取材自秒拍）

友善列印
中時電子報
／綜合報導
張鈞甯和檀健次、王茂蕾（左二）、劉歡（右一）合作。（圖／翻攝自我就是演員微博）

女神張鈞甯以宮廷戲《如懿傳》的海蘭一角，在大陸人氣很夯，張鈞甯日前登上演技節目《我就是演員》，與男星王茂蕾、劉歡、檀健次同台飆戲，不過張鈞甯在彩排時在角色理解時，與劉歡討論刪台詞發生爭執，現場氣氛一度尷尬。

張鈞甯登上《我就是演員》，和檀健次、王茂蕾、劉歡合作演出《繡春刀2修羅戰場》片段，張鈞甯拿到劇本後就直言：「怎麼覺得有點亂，話好多」，她說出對角色的疑問，劉歡笑說：「過於糾結了」，張鈞甯事後則表示：「角色最開頭的東西沒有立住的時候，後面很難順著自己的邏輯、幫她所有的行為找到動機。」

彩排時，張鈞甯對角色仍有疑慮，試圖想改變台詞順序，甚至刪掉一大段，張鈞甯認為這樣比較符合角色：「那些詞我就沒有想說了」，劉歡則認為，張鈞甯需要多一點的台詞來彰顯震懾力，但張鈞甯仍堅持「我覺得說多了」，雙方來回爭執，最後劉歡氣嘆：「妳不願意說算了」。

對於張鈞甯和劉歡對角色的爭執，《我就是演員》評委吳秀波探班時，點出關鍵：「一開始的時候，先不要去想這句是不是我這個角色該說的。『先豐而後簡』這樣能確保你最後展現在台上的，是你挑出來的東西，所有的精力放在準確感受和表達的過程當中。」這才解決張鈞甯和劉歡的矛盾，也讓他們正式演出博得滿堂彩。

(中時電子報)

女主播花博翻譯挨譙「丟臉國際」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。