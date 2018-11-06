張鈞甯執意刪台詞「沒想說」男星變臉：不願意算了

2018年11月06日 11:10 中時電子報 周郁蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

張鈞甯和檀健次、王茂蕾（左二）、劉歡（右一）合作。（圖／翻攝自我就是演員微博）

女神張鈞甯以宮廷戲《如懿傳》的海蘭一角，在大陸人氣很夯，張鈞甯日前登上演技節目《我就是演員》，與男星王茂蕾、劉歡、檀健次同台飆戲，不過張鈞甯在彩排時在角色理解時，與劉歡討論刪台詞發生爭執，現場氣氛一度尷尬。

張鈞甯登上《我就是演員》，和檀健次、王茂蕾、劉歡合作演出《繡春刀2修羅戰場》片段，張鈞甯拿到劇本後就直言：「怎麼覺得有點亂，話好多」，她說出對角色的疑問，劉歡笑說：「過於糾結了」，張鈞甯事後則表示：「角色最開頭的東西沒有立住的時候，後面很難順著自己的邏輯、幫她所有的行為找到動機。」

彩排時，張鈞甯對角色仍有疑慮，試圖想改變台詞順序，甚至刪掉一大段，張鈞甯認為這樣比較符合角色：「那些詞我就沒有想說了」，劉歡則認為，張鈞甯需要多一點的台詞來彰顯震懾力，但張鈞甯仍堅持「我覺得說多了」，雙方來回爭執，最後劉歡氣嘆：「妳不願意說算了」。

對於張鈞甯和劉歡對角色的爭執，《我就是演員》評委吳秀波探班時，點出關鍵：「一開始的時候，先不要去想這句是不是我這個角色該說的。『先豐而後簡』這樣能確保你最後展現在台上的，是你挑出來的東西，所有的精力放在準確感受和表達的過程當中。」這才解決張鈞甯和劉歡的矛盾，也讓他們正式演出博得滿堂彩。

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