個人健康存摺明年三月升格為「家」健康存摺

2018年11月06日 11:14 中時 魏怡嘉

目前健保「健康存摺」，只能看到自己的健康資料，最快明年三月，開自己的健康存摺可以看到自己父母及小孩的健康資料，升格為「家」的健康存摺。健保署長李伯璋表示，中生代大多是家庭的主要照顧者，因為工作忙，對下不免忽略小孩預防接種的時間，對上父母年紀大常無法轉達看完病後醫師怎麼說，才會想讓健康存摺升格，由個人擴大功能，進而守護全家的健康。

過去民眾用健康存摺需有自然人憑證，經由讀卡機進入電腦登錄註冊才能使用，相當不便利，健保署進一步改善，自今年5月起，民眾可利用手機下載「健快易通APP」，以行動電話認證，即可完成註冊，民眾可透過健康存摺看到自己近3年的就醫記錄、癌症篩檢及預防保健資料，為自己健康把關。

李伯璋指出，健康存摺自開放可以經由手機認證後，登入人次急速增加，現已突破92萬人，其中又以31~50歲、居位都會區已婚女性所占比率最高，除了可查詢個人最近3年的門診、住診、牙科、中醫、用藥資料及檢驗檢查結果資料外，未來還要新增父母及小朋友的健康資料，目前健保署資訊組已在作業，未來民眾不需做任何動作，只要登入自己的健康存摺，這些資料即會自動擴增、加掛進去，就可以看到直系血親的健康資料。

健保署今日舉辦健康存摺突破90萬人頒獎活動，抽出69位幸運兒，藝人侯昌明受邀分享自身使用健康存摺的經驗；他說，因為工作忙碌，常忘了關心自己的身體健康狀況，健康存摺的確是讓自己瞭解自身健康狀況的利器，更肯定健康存摺明年要升格為「家」的健康存摺，因為自己工作忙，常忘了替父親領慢箋藥品，以後開自己的健康存摺，就可以同時看到父親的就醫狀況，以後就不會再忘記何時要為父親領藥了。

(中時 )