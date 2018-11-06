台北》小野挺陳其邁 姚文智否認棄姚保柯

2018年11月06日 11:18 中時 楊孟立

台北市長柯文哲競選總幹事小野昨天力挺陳其邁，外界解讀民進黨為了要救高雄放棄台北，「棄姚保柯」。民進黨台北市長候選人姚文智今天受訪否認民進黨要棄守台北市，並樂觀表示小野挺陳其邁所錄製的影片，提到很多高雄的改變，都是從姚文智開始，「我要謝謝小野。」

姚文智說，小野的影片內容是過去南北差距底下的文化傳播，以及高雄從文化沙漠變成文化主流發聲的位置。小野提到高雄過去20年來的努力，過去謝市長時代他就是第一棒，高雄電影節、高雄美學城市復甦，擔任新聞局長之後推動公視二台在高雄，小野提出內容很多第一棒是姚文智，謝謝小野。「小野稱讚陳其邁跟姚文智，跟棄保有什麼關係？要擔心的是韓國瑜吧。」

姚文智又說，現在高雄情況滿緊急的，希望全黨都來努力打贏高雄這一場仗，不應該讓嘲笑台灣民主的跳樑小丑，有機會贏得高雄市長，高雄20年努力的心血不應該白費。

姚文智再次呼籲，民進黨全黨高層，包含府院黨要集中火力搶救高雄，「台北我會跟所有市民站在一起，勇往直前。我鼓勵他們，高雄危急的話趕快去搶救。」

媒體詢問，選前之夜是否會請來包含總統蔡英文在內的大咖站台？姚文智表示，當然會期待蔡總統、期待所有幫助的力量，但總統也只有一個人，整個台灣有這麼多地方要照顧，為了高雄沒辦法來台北的時候，姚文智欣然接受。

(中時 )