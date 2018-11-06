航空業工時立專法？　民航局：從未計畫

桃園市空服員職業工會抗議民航局要為航空業工時立專法，民航局反駁「從未有此計畫」。（陳祐誠攝）

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桃園市空服員職業工會今（6）前往民航局抗議，指控長榮航空超時工作已成常態，資方未檢討內部，反而希望交通部民航局與勞動部溝通為航空立專法。民航局反駁，不知道工會從何處聽來的消息，從未有此計畫；長榮航空則不回應。

空服員工會指出，長榮航空機組人員過勞成常態，去年空服員超時工作60多次、今年截至目前超過50次，3年來也被勞檢裁罰5次在案，長榮不與工會協商，反過來質疑《勞基法》給予航空業的彈性不足，要求主管機關另外制定專法。

工會強調，台鐵普悠瑪號10月21日發生嚴重出軌事故，後續各方檢討聲浪不斷，長期人力不足、員工日夜輪班過勞也是檢討方向之一，在這樣慘痛的教訓下，更應關注交通運輸業長期存在的過勞問題。

民航局飛航標準組副組長喻宜式表示，從來沒有計畫要立專法，現行的「航空器飛航作業管理規則」（AOR）偏向「情境警覺」，《勞基法》則是規範勞動條件，兩者訴求不一樣，航空公司都要遵守。

他解釋，《勞基法》有關工作時間、休息及休假等規定，其目的在保障勞工基本權益及勞動條件，其對象是針對一般行業員工予以概略性規範；AOR則規範確保飛航安全、組員狀況警覺與疲勞管理的目的不同，其名詞定義與採計範圍亦不相同。

喻宜式說，對於勞動主管機關的裁量結果，民航局予以尊重。至於現行《勞基法》與AOR若干條文涉競合適用部份，將持續與相關主管機關研議，以臻完備。

(中時 )

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