MLB》不能接受！美聯第一戰將落選MVP

2018年11月06日 11:27 中時電子報 盧品青

美聯MVP入圍名單出爐，聯盟第一戰將紅襪隊馬丁尼茲(J.D. Martinez)居然落榜，令人大跌眼鏡。入圍的3人是紅襪外野手貝茲(Mookie Betts)、天使外野手卓奧特(Mike Trout)、印地安人內野手拉米瑞茲(Jose Ramirez)。

不用說最後100%是貝茲會當選，沒人說貝茲不該拿MVP，不過馬丁尼茲怎麼會連入圍都沒有呢？憤怒的球迷在網路上痛罵：「這是在侮辱棒球，是我畢生見過最愚蠢的事，當我們都不會看數據嗎。」

馬丁尼茲有多厲害？他今年打擊率0.330(聯盟第2)、全壘打43支(聯盟第2)、打點130(聯盟第1)、攻擊指數1.031(聯盟第3)、長打率0.629(聯盟第2)、得分111(聯盟第3)、壘打數358(聯盟第1)、上壘率0.402(聯盟第3)。

當你每項打擊數據都是聯盟前3名，差點摘下打擊三冠王，每次站上打擊區都讓對手嚇破膽，而且又是一個帥哥，有何理由不能入圍聯盟MVP？

其一是馬丁尼茲不會守備，主要擔任DH指定打擊，跟金手套隊友貝茲的差距相當大。紅襪在世界大賽客場對戰道奇時，總教練曾因守備調度(國聯主場不能使用DH)而大傷腦筋，馬丁尼茲還上演一次很離譜的高飛球漏接。

第二個原因比較嚴重，就是棒球作家協會可能開始更重視WAR值(勝利貢獻值, 能幫球隊贏多少場球)而不是一般數據。馬丁尼茲WAR值雖然高達6.4，但在美聯只排名第7，大輸給貝茲(10.9)以及卓奧特(10.2)，也比不上拉米瑞茲(7.9)。

另一個證據就是大都會投手狄葛朗(Jacob deGrom)僅以10勝9敗就入圍國聯賽揚獎，除了1.70的自責分率，他WAR值是恐怖的10.0。現役球員最高紀錄就是貝茲今年的10.9，卓奧特則是第3次突破兩位數。

(中時電子報)