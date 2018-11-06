桃破獲賭博電玩查扣286台機台 67賭客出動公車載

2018年11月06日 11:27 中時 蔡依珍

警方查獲賭博電玩，查扣機台內主機板。(蔡依珍攝)

警方查獲賭博電玩，查扣286台機台。(蔡依珍攝)

警方動用公車載運賭客。(蔡依珍翻攝)

桃園舊遠東百貨內的一家遊藝場，以合法掩護非法經營賭博電玩，賭客取得電玩分數後再「洗分換錢」，桃檢警接獲檢舉，5日下午逮人，當場查獲吳姓員工要拿錢給2賭客，檢警當場查扣286台機檯和40萬餘元賭資，依賭博罪嫌將11名員工移送，67名賭客則依社維法送辦。

桃園警分局月初接獲檢舉，指桃園區中正路一家桃園市規模最大的遊藝場，以合法掩護非法的方式經營賭博電玩，市警局督察室與桃園警分局組成聯合專案小組，連日追查，報請桃檢指揮偵辦，5日下午15點上門，當場查獲53歲吳姓員工在店外交給2名賭客賭資數千元，立即上前逮人。

2名賭客坦承只要拜託員工開分把玩機台，累積分數就能洗分換錢，通知「老鼠」就會走到暗巷交錢，警方當場查扣輪盤、跑馬、水果拉盤跟金撲克的電玩機台286台、賭資40餘萬，並把主機板拔除、機台則運至地檢署。

警方發現，在場把玩機台的67名客人年齡從40至60歲不等，最老甚至達80歲，全都依社維法送辦，警方還得出動公車才能把所有人載回，吳男等11名員工則依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

據了解，桃園區目前有8張市府核發的電子遊藝場執照，一張執照一度喊價上億元，但隨著線上遊戲、手遊興盛，電子遊藝場逐漸凋零、慘澹經營，像是桃園區只剩4間有在營業，也不再核發，保守估計市值仍有約5千萬，警方查獲的這家店1995年取得執照，是目前桃園規模最大的遊藝場，但未來起訴後將停業、判決確定就會撤照。

桃園市警局督察室督察詹忠表示，目前正值選舉期間，警方將持續掃蕩不法，加強治安顧慮場所臨檢掃蕩，淨化選前治安。

(中時 )