花蓮》年改訴願全軍覆沒 徐榛蔚為退伍軍公教人員持續爭取尊嚴

花蓮縣藍天退伍協會理事長周承後（左）協助受理軍公教退休人員行政訴訟作業。（范振和攝）

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花蓮縣九月份軍公教年改提起行政訴訟最後一天，國民黨花蓮縣黨部引來大批人潮。（范振和攝）

軍公教、警消人員年金改革風波未平，今天是受理協助退休人員九月份收到訴願駁回決定書提出行政訴訟的最後一天，承辦的花蓮縣藍天退伍協會理事長周承後聲稱，已收到大批行政訴訟委託書，將持續為退休人員發聲。

此事由花蓮團結聯盟主導，花蓮市部分的花蓮縣藍天退伍協會承接，周承後今天上午痛批蔡政府，這是不公不義的改革，協會將為所有軍公教、警消人員持續爭取最後的正義與權益。

今天是提起年改行政訴訟的最後一天，受理地點設在國民黨縣黨部，由藍天退伍協會及北區退休公教人員協會駐點服務；另，居住中南區的退休軍公教人員可分別就近在中區及南區退休公教協會辦理。

立委徐榛蔚表示，軍公教年金改革，全國約有33萬3千多名退休軍公教人員權益受損，目前向行政院訴願委員會提出的2萬多件訴願案件，其中已完成審查的1萬6千多件，竟然有九成案件被駁回，近一成案件不受理，年改訴願在民進黨強勢壓制下，可謂全軍覆沒。

徐榛蔚呼籲軍公教朋友們不要氣餒，包括被駁回及不受理者，在收到決定書的次日起，2個月內都可提出行政訴訟進行救濟。她請全國公務人員協會於花蓮地區各處設立訴訟服務窗口，協助委任共同訴訟。

徐榛蔚感嘆，她對執政者如此漠視軍公教權益深感痛心，也擔心勞工是否成為下一波改革的犧牲對象。花蓮縣政府原設有軍公教年改法律訴訟服務窗口，但目前運作狀況不明，礙於提出訴訟的時效性，她請全國公務人員協會及花蓮團結聯盟協助，委任律師辦理共同訴訟。在爭取權益、捍衛軍公教人員尊嚴的路上，她絕對不會缺席，會做軍公教朋友最忠誠、堅實的後盾。

(中時 )

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