台北》 小野表態對柯韓沒影響　網：只讓人見識到DPP的無恥

2018年11月06日 11:25 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

台北市長柯文哲競選總幹事小野昨（5日）以影片表態力挺綠營高雄市長候選人陳其邁，投下政壇一顆震撼彈！不過有網友認為小野挺其邁影片的威力，因為選情變化牽動，早已失去功效；更有網友認為根本對台北市長柯文哲和國民黨高雄市長候選人韓國瑜兩人沒影響，只讓人見識到民進黨為了勝選可以多無恥！

對於小野表態挺陳其邁一事，柯文哲5日受訪表示，他知道時嘆了一口氣，媒體追問是否不贊成小野作為？柯文哲表示，小野有跟他講過，因為人與人不是只有政黨、有同鄉或同一個教會。

然而，許多媒體卻已將風向帶到白綠結合，或是柯文哲選情風險上，對於小野事件的後續看法，網友於批踢踢發文推測應該對台北高雄選情衝擊都不大，理由如下：

首先，小野表態對柯文哲有傷，但傷非常少。因為藍軍要投國民黨台北市長候選人丁守中的應該早表態了，民調上看也是這樣；而有意識型態的淺藍投票應該早就會投丁了，但淺藍淺綠還是會把重心還是放在施政，一般選民會因為一個總幹事發言而跑去投丁？該網友持保留態度。不過小野的表態會加速棄保姚文智是有可能的。

至於韓國瑜方面，該網友對高雄不熟，但認為傷不多。因為要投韓的人主力應該是希望高雄要變要換執政黨的，如果他是高雄人，看到一個台北人在那邊推薦他要投誰，他覺得智障才會鳥他。

整件事情要關注的只有民進黨很想把這件事情操作成綠白合作的效應，但是柯辦，柯本人，小野都洗過地了，只要柯辦冷處理這件事情大概也就沒什麼梗了。這整件事情就是民進黨要把柯文哲拿來當救命稻草搞出的一個鬧劇，把小野這老書生傻傻騙來拍影片，如果要說有什麼事情開了眼見，大概只對於民進黨的下限和選舉操作嘆為觀止！

底下網友也表示，「小野拍這影片沒意義又背刺自己人，完全沒職業道德」、「這影片擺明就是要拍來政治操作」、「有個總幹事在自家放火，這是要考驗柯的危機處理嗎」、「等韓1108造勢場後～這些新聞量就會沒了..免緊張」、「這樣好了 只要柯文哲沒進一步表態，什麼東西也炒不起來」、「去翻小野的經歷，還在綠營時期當過華視總經理，當過總經理的人，怎看起來跟510處理事情有九成像...真的是覺青誤國」！

(中時電子報)