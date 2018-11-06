大陸音集協令下架無授權逾6000首KTV 〈十年〉〈聽海〉在列

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旺報

大陸網傳「KTV下架6000多首歌」，中國音像著作權集體管理協會（以下簡稱音集協）今天（11月6日）表示，的確發出公告，要求KTV在10月31日前，删除6000多首歌曲，其中不乏點播率極高的經典名曲，包括陳奕迅的〈十年〉、張惠妹的〈聽海〉，引發熱議。

音集協是大陸唯一管理音像權利人的著作權集體管理組織，接受中國音樂著作權協會（以下簡稱音著」）委託，代表音樂電視及音樂作品權利人向KTV行業收取著作權使用費。

針對大陸KTV場所使用海量KTV及音樂作品，音集協依據《著作權集體條例》的相關規定，只能代表兩會的會員所授權的作品發放許可，所以非音集協或音著協管理的作品均不在許可範圍內。

本次公布的6000多首音樂、電視作品的權利人均非音集協會員，因此，音集協依照法律規定，通知KTV場所及KTV曲庫上線管道（VOD商）予以全部刪除是嚴格依法辦事、行使著作權集體管理職責的行為。

此外，這6000多首KTV作品的權利人或者其委託的代理公司已經陸續向KTV經營者提起侵權訴訟或即將提起侵權訴訟，KTV經營者如果不予以刪除，將面臨著訴訟賠償的風險，會給自己的經營帶來損失。

因此，音集協本次通知刪歌，既是依法行使集體管理職責，更是遵循司法判決，免除KTV經營者法律風險的預防措施，勢在必行、不得不為。

(旺報 )

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