台北》 藍綠倒戈齊漂白？ 藍家軍今席開百桌僅邀柯

2018年11月06日 11:33 中時 吳堂靖

選戰倒數18天，各陣營喊出基本盤歸隊，不過挾帶高人氣的柯文哲不但有綠營外圍組織助攻，如今再傳出藍營背景、北市國中家長聯合會榮譽總會長許孝仁6日晚間將以「感恩餐會」為由席開百桌，柯文哲及多名藍綠議員皆受邀，卻獨漏自家候選人丁守中，「漂白」傳言甚囂塵上。

上屆連勝文、柯文哲角逐台北市長寶座，許孝仁即為連的家長後援會長，曾任北市議員李新執行總幹事，今年3月更力挺郝龍斌領銜的反核食公投案，藍家軍旗幟鮮明。但現在傳出6日宴會名單獨漏丁守中，加上許缺席上周丁北市學校家長後援會活動，被認為有陣前倒戈之意。

不過，也有知情人士猜測，每逢11月為北市國小、國中、高中家長聯合會改選，今年適逢選舉年，外傳許有意扶值自家人馬競選高中聯合會長，此次除了向柯文哲示好，也盼透過柯的聲勢，提前為家長聯合會改選一事暖身。

對此，許孝仁澄清，這次餐會主要是想感謝家長團體的付出，也希望籌組一個全國性的家長團體，不希望將場面弄成選舉場，因此僅邀請現任市長及藍綠議員，此次活動已禁止喊凍蒜，「但台下觀眾要喊就管不著」。

許孝仁坦言，自己先前曾任李新幕僚，長期以來也偏國民黨，但藍綠議員其實都熟，這次餐會國民兩黨眾多議員也允諾出席，至於此次台北市長一戰支持誰，許語帶保留，低調不願多談。

(中時 )