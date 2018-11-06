好痛！競選旗幟害19歲騎士「雷殘」蛋蛋慘遭鐵絲劃破

警方在車禍現場拾起遭強風吹落路面的候選人競選旗幟，並當作證物帶回警局。（謝瓊雲翻攝）

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林姓男大生雷殘後，機車被牽起停放在路旁。（謝瓊雲翻攝）

機車騎士雷殘不稀奇！但被競選旗幟害到機車打滑、雷殘，摔車瞬間還被旗幟上的鐵絲刺穿褲襠、劃破「蛋蛋」，就真的很離奇！19歲林姓現役軍人4日晚間騎機車行經福興鄉一處產業道路，不料因風太大吹落一隻競選旗幟，他閃避不及直接輾壓過掉落路面的旗幟後摔車，當場血流如注，所幸送醫後無大礙，左側蛋蛋縫了12針，外觀有損但無損功能，男大生不排除對候選人求償。

真的好痛！上周日晚間7點多，19歲林姓男騎士彰化縣福興鄉頂粘街口時，因閃避不及輾壓過掉落路面的競選旗幟，當場打滑、連人帶車雷殘摔倒，而旗幟上的鐵絲竟在此時刺穿林男褲檔，銳利的鐵絲瞬間劃破他左側睪丸，血流不止褲、檔溽濕一片，林男痛到當場倒地不斷哀嚎。而「兇手」正是福興鄉第三選區粘姓鄉民代表候選人的競選旗幟。

警消人員獲報派員趕到現場，將林男簡單包紮、護住蛋蛋後，立即送往彰濱秀傳醫院急救，一路上林男不斷哀嚎、卻不忘急切詢問「要不要緊？有沒有事？」擔憂自己蛋蛋不保，幸好到院後止住出血、經緊急縫合12針後沒有大礙。彰濱秀傳醫院表示，林男左側睪丸共計縫合12針，幸未傷及深部，不然後果不堪設想，後續仍需門診追蹤傷口復原狀況和功能。

鹿港警分局交通分隊長張立仁表示，騎士酒測值為零。初步研判該旗幟原本應是掛在路邊電線桿上，但綁得不夠牢固，導致秋冬季節強勁季強一來就被吹落，倒在馬路上。68歲的粘姓代表候選人低調表示，已經主動與傷者聯繫、協調賠償事宜，其餘不願多談。

(中時 )

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