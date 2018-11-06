雲林》台灣競爭力論壇民調：張麗善、李進勇差距縮小

2018年11月06日 11:33 工商 崔慈悌

台灣競爭力論壇今天公布年底雲林縣長選舉民調，現任民進黨縣長李進勇支持率30.3％、國民黨張麗善28％，兩人差距縮小至2.3個百分點，已在誤差範圍內。執行長謝明輝表示，李張戰成平手，顯示張麗善翻轉雲林機會大增。

台灣競爭力論壇今天上午召開記者會，謝明輝表示，根據民調結果，這次登記參選雲林縣長的候選人的支持度，李進勇30.3％、張麗善28％。與上次調查相較，兩人差距從7.3個百分點縮小至2.3個百分點，其餘候選人包括無黨籍林佳瑜和王麗萍的支持度都不到2％，不過仍有高達35.9％未表態。

在雲林縣6個議員選區中，張麗善領先4個選區，領先幅度由大至小分別是：第1選區領先7.7個百分點、第2選區領先4.5個百分點、第3選區領先0.1個百分點、第5選區領先0.1個百分點，但後兩個領先幅度不大；李進勇領先的2個議員選區，分別是第6選區領先17.9個百分點、第4選區領先14.8個百分點。

謝明輝表示，從年齡層來看，60歲及以上的支持度，李進勇領先張麗善13.9個百分點，在中壯年的支持方面，張麗善領先李進勇，分別是40-49歲領先5.7個百分點，50-59歲領先8.1個百分點。在青壯年的支持度方面，兩人則是戰成平手。

過去被視為綠營地盤的雲林縣政黨支持度也出現變化，民進黨為16.1％、國民黨15.3％，兩黨差距0.8個百分點，與上次調查相較，民進黨的支持度下跌5.5個百分點，至於其他政黨支持度都未超過5％。

若將民進黨、時代力量與台聯等合併計算，泛綠陣營的支持度有20.2％。國民黨、親民黨與新黨的泛藍有16％，但有高達63.7％的選民中立或無反應。

謝明輝分析，張麗善其兄入獄、辭立委等一連串動作，已撼動雲林縣長選情，李進勇連任之路已受到挑戰。「韓流」也發揮外溢效果，本身就是為雲林女婿的韓國瑜，多次至雲林拉抬張麗善和其他候選人選情，上周一場韓國瑜與張麗善兩人吃早餐的直播，就吸引有8.4萬人的觀看，明顯有助於張麗善提升在年輕族群的支持度。

他說，上次調查發現，在20-29歲族群中，張麗善嚴重落後李進勇達25.1％，但此次調查雙方已幾乎打平，差距僅2.5％，落在誤差值±2.99％範圍內，年輕選票逐漸翻轉。

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