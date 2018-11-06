2018年11月06日 11:40 中時 曹明正

五月天MV攝影團隊操刀，「高雄時刻」形象短片正式發表。(高巿府新聞局提供)

五月天MV攝影團隊操刀，「高雄時刻」形象短片正式發表。(高巿府新聞局提供)

五月天MV攝影團隊操刀，「高雄時刻」形象短片正式發表。(高巿府新聞局提供)

五月天MV攝影團隊操刀 「高雄時刻」形象短片發表

在高雄款臉書粉絲專頁曝光引起迴響的高雄城市形象短片「高雄時刻」，3部曲分別以「人文篇」、「宜居篇」及「蛻變篇」1分鐘精華版本呈現高雄的此時此刻，找來曾拍攝五月天MV的攝影團隊操刀，5分鐘完整短片6日正式發表，7日也將在全國電視頻道播放，讓更多人了解分秒精彩的高雄時刻。

「高雄時刻」由高市府新聞局與曾拍攝過五月天、麋先生、Hush等多部膾炙人口的MV的8ID攝影團隊共同製作，8ID擅長處理視覺節奏強烈的影像，及捕捉演員真實的情感，在影視方面累積不少好口碑。

新聞局長張家興說，高雄是座多元且共融的城市，在時間的刻度上，保留舊有的文化氣息，不斷地演奏出新的故事。「高雄時刻」從多元面向詮釋高雄每個角落的動人故事，同時紀錄城市的山海與河港。高雄人正在創造屬於自己的燦爛時刻，讓人擁有且珍惜，期盼大家踴躍分享，讓更多人了解高雄時刻，分秒精彩。

8ID攝影團隊導演魏奕旻透露，每一次來高雄都會有新的發現，也更加喜歡這裡的一切，像是與在地型農的溝通，發現了年輕一輩對於新農業的新想法。與越南、印尼新住民聊天後，了解他們對於台灣土地與高雄的認同情感，鏡頭要捕捉他們認真工作的一面，更想要呈現高雄的各種文化，因此在有限的時間框架中，濃縮高雄此時此刻於短片。

8ID攝影團隊這次來到高雄拍攝城市形象短片，從初期製作溝通到實際拍攝完成耗時近半年，一共有41個地點取景，除了i-ride飛行體驗中心、見城歷史文化、型農新產業、新住民文化，青年創業等主題外，特地前往最新開放且具有歷史背景的哈瑪星溜滑梯拍攝，拍攝手法以不同人物與城市景象「雙重曝光」方式，象徵的人與城市的共生與融合。

「高雄時刻」5分鐘完整版短片公布於「高雄款」臉書粉絲專頁、「Kaogov」Youtube網站，也將於全國電視頻道，高雄市政府LINE、地方有線電視頻道、戶外影音看板播出。

高雄市政府臉書粉絲專頁－高雄款：https://goo.gl/XJ1bpl

高雄市政府Youtube：https://www.youtube.com/user/kaogov/about

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