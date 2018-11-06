康寧外籍生屠宰場打工　校方：根本不知情

友善列印
旺報

來自斯里蘭卡的60多名外籍生，去年來台赴康寧大學就學，但還沒開始上學，便先被安排到食品工廠、屠宰場非法打工，康寧大學主任秘書閻亢宗澄清，這批學生在到校上課、校方核發工作證之前，便已被「假仲介」安排從事非法的打工工作，這個過程校方根本不知情。

閻亢宗說，該名朱姓仲介人士，自稱是校方高層到斯里蘭卡招生後，便以詐騙的方式，讓這批斯里蘭卡學生來台灣非法打工，「當時他們來的時候，學校根本不知道有非法打工的事情」，即在於外籍生來台後，校方便協助他們申請工作證，以利在台找尋打工的工作機會。

閻亢宗指出，這60多名學生之所以被貼上非法打工的標籤，即在於還沒取得合法工作證時，便被安排去打工。

閻亢宗也說，這批斯里蘭卡學生來台灣的形式，就是一般的境外生，在大學部就讀，並非專班的形式，因此打工的機會不是由學校來媒合，而是如同一班大學生一樣，可自行去找打工機會，因此從事的工作、薪資，校方都不會過問。

閻亢宗還提到，這60多名斯國學生，經濟條件應該都不理想，「學費都出不起」，其中諸多學生現在就讀大二，當中不少人大一學費都還沒繳，考量到學生的困境，校方不追討，「我們不是慈善機構」，還是要讓學生從二年級開始繳交學費。

閻亢宗說，這些斯國學生被仲介欺騙來台灣打工，當中不少人還是想留在台灣生活，但校內正值改制的問題，內部也有不少師生需要被安置，未來若順利調整為專科，不排除協助將這些斯國學生轉學，且轉學目標為科大，並也會建議可接受這批外籍生的科大成立專班，讓學生的受教權得以保障，至於如果有人想返回斯里蘭卡，「我們會盡力做，出機票讓他們回去」。

(旺報 )

五月天MV攝影團隊操刀 「高雄時… 2千漁民北上抗議 漁業署回應：遠…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。