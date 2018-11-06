康寧外籍生屠宰場打工　校方：根本不知情

2018年11月06日 11:32 旺報 李侑珊

來自斯里蘭卡的60多名外籍生，去年來台赴康寧大學就學，但還沒開始上學，便先被安排到食品工廠、屠宰場非法打工，康寧大學主任秘書閻亢宗澄清，這批學生在到校上課、校方核發工作證之前，便已被「假仲介」安排從事非法的打工工作，這個過程校方根本不知情。

閻亢宗說，該名朱姓仲介人士，自稱是校方高層到斯里蘭卡招生後，便以詐騙的方式，讓這批斯里蘭卡學生來台灣非法打工，「當時他們來的時候，學校根本不知道有非法打工的事情」，即在於外籍生來台後，校方便協助他們申請工作證，以利在台找尋打工的工作機會。

閻亢宗指出，這60多名學生之所以被貼上非法打工的標籤，即在於還沒取得合法工作證時，便被安排去打工。

閻亢宗也說，這批斯里蘭卡學生來台灣的形式，就是一般的境外生，在大學部就讀，並非專班的形式，因此打工的機會不是由學校來媒合，而是如同一班大學生一樣，可自行去找打工機會，因此從事的工作、薪資，校方都不會過問。

閻亢宗還提到，這60多名斯國學生，經濟條件應該都不理想，「學費都出不起」，其中諸多學生現在就讀大二，當中不少人大一學費都還沒繳，考量到學生的困境，校方不追討，「我們不是慈善機構」，還是要讓學生從二年級開始繳交學費。

閻亢宗說，這些斯國學生被仲介欺騙來台灣打工，當中不少人還是想留在台灣生活，但校內正值改制的問題，內部也有不少師生需要被安置，未來若順利調整為專科，不排除協助將這些斯國學生轉學，且轉學目標為科大，並也會建議可接受這批外籍生的科大成立專班，讓學生的受教權得以保障，至於如果有人想返回斯里蘭卡，「我們會盡力做，出機票讓他們回去」。

(旺報 )