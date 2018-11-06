不滿蔡政府欺壓 東港、小琉球2千多漁民北上抗議

2018年11月06日 12:09 中時 姚志平 、 謝佳潾

漁民高喊「官逼民反，漁不聊生」。（姚志平攝）

漁權協會理事長吳逢玉拿出兩大張手寫的陳情書，希望政府能聆聽漁民的心聲。（姚志平攝）

自救會召集人王新展對於漁業署將他們的陳抗貼上政治操弄的標籤感到不滿，情緒激動一度落淚。（姚志平攝）

不滿遠洋漁業三法罰太重，東港、小琉球近2000人6日早上5點30分，一同搭遊覽車北上農委會抗議。（照片：琉球總幹事蔡寶興提供)

不滿遠洋漁業三法罰太重，東港、小琉球近2000人，一同搭遊覽車北上農委會抗議。（照片：琉球總幹事蔡寶興提供)

「蔡英文總統有關心我們漁民沒飯吃嗎？」不滿遠洋漁業三法罰太重，東港、小琉球近2000人6日早上5點30分，一同搭遊覽車北上農委會抗議，抗議漁民強調，他們不是被政治操弄，是為了顧肚子，請政府給他們一口飯吃。

漁民憤怒指出，先前只是傳出漁民要北上抗爭，就被漁業署貼上「這是政治操弄」的標籤，與這次陳抗沒有業界龍頭，.漁業署這種說法，真的令人心寒，如果不是真的活不下去，誰會想走上街頭。

漁民自救會總幹事王新展說，漁民是最支持蔡英文總統的，但她卻對漁民漠不關心，逼得漁民不得不走上街頭，這是漁民第一次走上街頭，就盼蔡政府能覺醒，要會聽取漁民的心聲，不要再拿過於嚴苛的漁業三法修理漁民，讓大家都沒飯吃。

有漁民說，他們在活不去時，曾找民進黨黨團、民進黨立委幫忙反映漁民心聲，想說可以找到庇護，不料卻是受到冷漠的對待，所以今時今日才會轉向找國民黨立委求救，希望能有正義之士幫他們發聲，今天下午將在立法院召開記者會，要讓全國民眾知道漁民被政府欺負得多嚴重。

漁民自救會代表6日在國民黨立委陪同下舉行「官逼民反！蔡政府如刀俎，漁民變魚肉」記者會，控訴蔡政府無力守護台灣漁權，屈從日本自我限縮，並痛批遠洋漁業三法實施以來，對漁民違規屢屢祭出高額罰款，迄今共開罰1億2458萬元，漁民形同被抄家，出席者在記者會後高喊「官逼民反，漁不聊生」。

(中時 )