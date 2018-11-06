台北》 小野拍影片挺陳其邁 柯P坦言「有加分也有扣分」

2018年11月06日 11:36 中時 張潼

作家小野拍影片相挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，由於他也是台北市長柯文哲競選總幹事，令人好奇是否白綠再次合作，不過，與此同時也引來不少同時支持韓國瑜和柯文哲的民眾不滿。對於自家競選總幹事拍片挺特定陣營候選人，柯文哲今受訪時坦言，有加分也有扣分，但他的態度是比較自然，不用每一局都這樣計較。

針對小野拍影片挺陳其邁一事，柯文哲重申，包括小野、吳念真、柯一正、李永豐，都是紙風車公司的，人與人之間關係不只政黨，還有親戚、朋友、同事、同鄉，他們同公司，以前台灣巡迴演出快20年，這叫人情世故，所以當小野事後告訴他有拍影片挺陳，「我也沒講話」。

不過，所有拍片的文化人中，只有小野的影片被露出，且還冠上柯文哲競選總幹事的頭銜，是否會覺得被陳其邁陣營操作了？柯文哲強調，每個陣營都會想怎麼做對他最有利，但他還是認為，他們在紙風車一起工作20年，他也不可能叫小野說不能去、不能那麼做。

柯文哲接著再替小野緩頰說，人活在世界上有人情世故，你說為什麼我對徐欣瑩比較好，認識她十幾年、當醫生就認識她，台灣很多無黨籍為什麼我沒去（挺），只有去新竹，那就是因為人情世故、人與人之間不是只有政黨。

只是，由於小野拍影片，引來一些也是韓粉的柯粉不滿，媒體追問，此舉是否會影響柯文哲自己在台北市的選情？柯文哲並沒有正面回答，僅表示選舉有加分有扣分、有扣分有加分，加加減減，每一局都這樣計較，自己都先精神分裂了，他的態度是比較自然；他還說，台北市（選情）很特殊，藍的多一分、綠的少一分，綠的多一分、藍的少一分，所以後來決定就做自己，每天想藍綠，自己先瘋掉。

最後，針對高雄柯粉不知道該挺韓國瑜還是陳其邁，柯文哲也說，還是希望國民有自主性，能夠獨立判斷，在一次次選舉中，慢慢讓台灣民主政治往前進；至於民進黨台北市長姚文智呼籲選民選前之夜「去高雄挺陳其邁」，外界好奇是否「自我放棄」，柯則大笑反問提問記者：「你怎麼會這樣問？」

(中時 )