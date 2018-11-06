尼國媒體稱台灣買2.8億公債 外交部：經典假消息

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尼加拉瓜當地媒體上月引述尼國高層稱，我國將以2.8億美元購買尼國發行的公債，引發爭議。外交部拉丁美洲及加勒比海司司長俞大㵢今表示，「這是經典的假消息」，尼加拉瓜沒有要我國買，我國也沒有向尼加拉瓜買公債。

尼加拉瓜因實行年改，引發國內大型反政府示威遊行，甚至出現傷亡的情況，遭到國際社會，包含美國強烈批評，尼加拉瓜當地媒體上月報導，為挽救尼國內部經濟，奧蒂嘉政府今年8月發行25年期的「財政穩定債券」（Financial Stability Bonds），總金額超過2.8億美元，該媒體引述某匿名高層說，我國準備購買這個公債。

對此，俞大㵢今在外交部例行記者會指出，這是經典的假消息，是尼加拉瓜某個媒體引述根據某個媒體高層說我們要購買尼加拉瓜2.8億公債，該報導出來後，我駐尼加拉瓜大使吳進木也馬上透過同一個媒體接受採訪澄清沒有這回事，完全是空穴來風，「尼加拉瓜沒有要我們買，我們也沒有向尼加拉瓜買公債」。

俞大㵢說，吳進木強調，我們對尼加拉瓜的各項合作都持續進行，但是沒有買公債，完全是假消息。

對於尼國政情，余大㵢強調，從今年4月以來，尼加拉瓜因年改問題引發全國動亂，我方持續關注尼加拉瓜政情，希望尼加拉瓜透過政府跟社會各階層，包括天主教教會等溝通，能夠讓情況越快落幕，目前看起來是逐漸恢復到比較穩定，但是我方持續關注這一個議題。

(中時 )

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