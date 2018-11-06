2千漁民北上抗議 漁業署回應：遠洋漁業重罰符國際潮流

漁業署遠洋漁業組組長林頂榮說，對漁民辛苦北上感同身受。（游昇俯攝）

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中時

今（6）日全台二千多位漁民北上陳情抗議，上午10點先於立法院國民黨團召開記者會。對此，農委會漁業署表示，對漁民辛苦北上能感同身受，但遠洋漁業作業違規、漁獲回報不實給予重罰，是順應國際潮流，漁業署會再加強對個別違規漁民輔導；對於漁民主張調整雇用外籍漁工程序、漁業不適用勞基法，漁業署則正與相關部會討論之中。

漁業署遠洋漁業組組長林頂榮表示，「遠洋漁業條例」的訂定，實際是經前後任政府一棒接一棒完成的，且符合國際潮流，漁民反映開罰過重，漁業署實際都是依遠洋漁業條例以最低程度開罰，並經審慎處理，避免不公平對待。

他指出，遠洋漁業條例上路至今，裁罰累積約1億多元罰金，主要是漁民作業侵入他國經濟海域及漁獲回報不實等情事；林頂榮表示，漁獲回報攸關國際海洋資源控管，我國是世界公海主要捕魚國之一，須遵守國際義務，十年前受國際制裁即是因為匿報漁獲，不希望這種情況再次發生，侵害漁民作業權益。

林頂榮並指出，遠洋漁業條例上路後，違規罰款從50萬元起跳，去年開罰案例中，以一艘東港的小釣船因未取得遠洋作業許可及船位回報不實等情事，遭罰1000萬元最重；但他強調，國際對遠洋漁業罰款都很重，我國的罰鍰與韓國、菲律賓相當，遠洋漁業條例實施至今，大部分漁民都做得很好，漁業署會再強化個別輔導。

對於僱用境外漁工，漁民要求簡化申報程序，漁業署會加以考慮，漁民主張漁業不宜適用勞基法，漁業署也正與勞動部協調，考慮以勞基法84條之一工作性質特殊者辦理。林頂榮說，漁業署也會持續保障漁民於八重山、沖之鳥礁等海域的作業安全。

(中時 )

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