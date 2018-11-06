《全台最速報》不在籍投票 侯友宜：非常非常贊成

不在籍投票 侯友宜：非常非常贊成

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中時電子報
綜合報導

◎不在籍投票 侯友宜：非常非常贊成

新北市長朱立倫6日在市政會議提到，國內不在籍投票因為政治考量被反對「非常遺憾！」將要求市府針對公務員、警消的投票權益，把影響降到最小範圍。關於不在籍投票，國民黨新北市長候選人侯友宜6日表示，非常非常贊成。

◎遭襲後首次出面 賴香伶：持續為勞工權益努力

台北市勞動局長賴香伶上周遭勞運人士李明彥持鋼筋攻擊，傷見顱骨、緊急送醫縫11針，賴6日早上出席市政會議，左臉眼周仍可見明顯瘀青，預計下午回診拆線，賴香伶受訪時精神仍虛弱，她表示，身體復原差不多，非常感謝市府同仁的關心，也希望跟同仁一起努力提供勞動權益。

◎黎明幼兒園長騎鐵馬 逆撞林佳龍座車 傷重送醫

台中市長林佳龍6日上午參加北區「雙十國中活動中心新建工程動土」典禮，市長座車停在路邊，待林佳龍上車準備離去時，1台腳踏車竟疾駛逆向衝撞，造成腳踏車騎士受傷，根據了解，傷者竟是失蹤多日的黎明幼兒園園長林金連，警方立即通知救護車將傷者送往中國醫藥大學附設醫院救治。

◎花蓮後站成福地 一夜包辦威力彩今彩雙頭獎

財神爺降臨！連槓47期，寫下史上連槓最長紀錄的威力彩終於獎落花蓮後站「金多寶」彩券行， 16.5億元頭獎一人獨得，好運擋不住，距離不到1公里的「金主」彩券行也開出今彩539頭獎800萬，花蓮一夜包辦雙頭彩，讓民眾嘖嘖稱奇。

(中時電子報)

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