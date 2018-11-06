斯里蘭卡學生變屠宰工 教團踢爆：康寧被不良仲介騙得團團轉

2018年11月06日 12:13 中時 林志成 、 李侑珊

康寧大學招收40多位斯里蘭卡學生，又讓他們非法打工，最後被教育部重罰不能招收境外生。全國私立學校產業工會理事長尤榮輝今天踢爆，政府推動教育新南向，但不良仲介橫行，許多學校為了招生因此受騙，康寧大學就是栽在一個過去從事賣淫仲介者的手裡。

目前在康寧大學讀書的斯里蘭卡學生表示，去年底康寧大學的高層、旅行社人員和斯國政府官員等一行人到家鄉的7、8所高中辦說明會，康寧的的高層對他們說，「只要付機票，到台灣免費讀大學，又可打工賺錢」，他信以為真，決定來台灣讀書，不過最後卻是一場騙局。

尤榮輝說，這批來台斯里蘭卡學生有60多人，都有收到康寧大學的入學許可，但很奇怪的是，他們卻是持觀光簽證來台，一進台灣後，不是進學校讀書，而是直接去打工，可能因為不同科系關係，有的人在台北、有的人在台南打工。

尤榮輝表示，康寧大學在台南找了一個里長當育成中心主任，協助媒介斯里蘭卡學生到地下工廠、屠宰場打工，剛開始是非法的，所以都在半夜工作，而且工作不穩定，因此一個人可能在短期換了好幾次工作。

一位斯里蘭卡學生說，來台灣這半年時間，感覺不是在讀書，而是在打工。他很後悔到台灣來，以後也不會相信台灣人。

康寧大學事件爆發後，斯里蘭卡學生留或不留都是個問題。尤榮輝說，這些斯里蘭卡學生都欠學校約4萬元學費，學校認為他們很無辜，一年級所有學費決定一筆勾銷，不再追討。不過，等到明年8月時，這些學生若繳不出學費，仍要打包回國。

尤榮輝指出，現在許多大學面臨招生不足的困境，政府推出新南向政策後，他們就透過仲介來招學生，但卻也因此遇到詐騙集團。以康寧大學為例，仲介斯里蘭卡學生來台的朱先生，過去就聲名狼藉，曾經仲介中國雜技團來台賣淫。

「這個朱先生，過去還擔任某個私校的校務顧問。」尤榮輝說，許多私立大學招不到學生，因此在政府推動教育新南向下，讓不良仲介有可乘之機，私校招生敗壞狀況可見一斑。

康寧大學主任秘書閻亢宗澄清，這批學生在到校上課、校方核發工作證之前，便已被「假仲介」安排從事非法的打工工作，這個過程校方根本不知情。當時來的斯里蘭卡學生有60多人，20多人已回國，現在還有41人在校。

(中時 )