台南》 蘇煥智再批黃收賄無罪致廉政大潰堤 綠營：蘇煥智勿淪國民黨打手

2018年11月06日 11:50 中時 曹婷婷

選戰剩下18天，無黨籍台南市長候選人蘇煥智今天召開「廉政大潰堤-從黃偉哲崑陵山案及林益世地勇案收賄談起」，針對黃偉哲涉嫌收賄，高等法院採取「法定職權說」判決無罪，已成為林益世脫罪的先例，造成台灣嚴重後遺症，以後民代收錢辦事都無罪，廉政堤防將大崩潰。

「這對台灣貪腐造成莫大影響」，他說，從崑陵山案到大創案凸顯黃偉哲先是收錢400萬關說無罪，才導致後來大創案的肆無忌憚。

他疾呼，目前司法形同恐龍，立委收錢無罪已違反社會共同價值，他反問，蔡英文總統主導司法改革2年，卻是圖利黃偉哲和林益世之流，讓立委民代收錢關說通通無罪嗎？他呼籲，小英總統、賴院長應要求檢察總長對黃偉哲崑陵山案及林益世地勇案法確定無罪發回高院部分，提起非常上訴，以防堵廉政潰堤。

蘇煥智說，服務選民不能有代價這是社會共通價值，如今卻變調讓民代服務選民收錢成為常態，讓人憂心。他說，已經準備8日到監察院、行政院請願陳情，並將採取行動推動「台灣治廉方案」。

黃偉哲對此表示，大創案已經證明是烏龍，很遺憾但尊重。民進黨台南市黨部主委黃先柱表示，蘇煥智日前引用詐欺案通緝犯提供的支票紀錄攻擊黃偉哲，昨日已被當事人出示證據證明不實，蘇煥智應先為自己的錯誤向黃偉哲道歉，不要再繼續浪費社會資源做不當指控。

黃先柱表示，希望蘇煥智不要讓任性超過理性，他現在做的這些事，將來還是要面對自己造成的後果，不但與綠營斷絕，更會自斷前程，看到他現在已經成為國民黨打手，讓過去一路支持他當上縣長的人都很難過，請他切勿親痛仇快，盡早回頭是岸。

(中時 )