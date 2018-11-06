25年沒發過販售許可證 2千多名中藥商怒吼要政府給口飯吃

2018年11月06日 12:14 中時 鄭郁蓁 /攝影 劉宗龍 /攝影

2千多名中藥商鳴笛持標語，要求政府全面檢討中藥政策，給藥商第二代一口飯吃。鄭郁真攝影

「見部長，護中藥」，今天上午十點不到，近2000多名中藥商及藥商第二代，手持「讓我們考試，不要安樂死」標語，集結到衛福部門口，抗議政府已經超過25年沒有發過任何一張執業證照，中藥商長輩凋零後，第二代根本想繼承也沒管道考證照合法開業，只能任中藥世代斷層，要求總統、衛福部長陳時中出面，給第二代一口飯吃，並高呼要中藥司長黃怡超下台。

中華民國中藥商業同業公會全國聯合會、台灣中藥從業青年權益促進會、台北市中藥商業公會等全國北中南中藥商及第二代，超過2千多人今天上午手持標語，還請出神農大帝「移駕」到衛福部要求「維護中藥文化，延續中藥傳承」，現場超過上百名警力嚴陣以待。

台灣中藥從業青年權益促進會理事長古承蒲表示，民國82年時，政府推出藥事法，規定只要在63年5月31日前領有中藥販賣業之藥商許可執照者，可以繼續經營中藥販賣。到了87年，藥事法頒布後版本中明定「領有經營中藥證明文件、並修習中藥課程的從業人員，可以繼續經營中藥販售業務」，但法條頒布以來，政府卻沒有開辦任何國家考試。

「沒有考試，就沒有證照」，古承蒲表示，等於只有82年法條公佈前的執業者有許可執照，目前這批從業人員多已65至80歲，凋零者更不計其數。

古承蒲表示，全國中藥商20年內，從82年全盛時期還有1萬5千多家，降到如今只剩8000多家，每年以300家的速度關門。她自己是中藥行媳婦，嫁入藥行後，學習中藥製藥長達十年，期間也在中國醫藥大學，由時任所長，現為中藥司司長的黃怡超所開設，超過160學分以上的中藥相關課程，「衛福部要求的我都做到了，但沒有任何一個考試可以讓我拿到許可證」，她哽咽，當長輩凋零後，恐怕藥行也要倒閉。

另一名也是中藥商媳婦陳淑茹也表示，自己已經拿到十多張結業證明，每次都以為有希望可以參加考試，但十多張修課證明都只是廢紙，根本沒辦法拿來開業。

古承蒲也指出，雖然政府讓合格藥師可以開業，但藥師工作比起中藥商輕鬆，加上開藥健保給付是中藥行的兩倍，公會曾統計，200名藥師修完課程後，往往只有1名留在中藥界，根本不是解方。

中華民國中藥商業同業公會全國聯合會等個中藥團體要求政府，遵循民主讓領有中藥證明文件且修習中藥課程達標者，可早日領取中藥販賣執照；全面檢討中藥政策，同時要求中醫藥司司長黃怡超下台。

(中時 )

數千位中藥公會同業會員們6日聚集在衛福部門口發出怒吼，抗議衛福部漠視產業傳承。抗議過程中，激憤的藥商們企圖衝進衛福部，與警員們發生推擠。（劉宗龍攝）