高雄》1108旗山夜襲戰 網友列出韓國瑜陣營5個弱點

2018年11月06日 12:01 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

圖為韓國瑜鳳山造勢，氣勢驚人。（圖／韓國瑜競選團隊提供）

高雄選情激烈，各種造勢活動已近肉博戰，雙方拚場對尬互不相讓。韓國瑜11月8日將在旗山辦造勢大會，陳其邁則選在雙11辦旗美大團結造勢，雙方到底誰會勝出？對此，朱學恒指出，韓陣營突襲百萬網紅邱議瑩大本營，天不時地不利能否殺出重圍，似乎可在三山大會戰part2決定未來勝負。

這次高雄選戰，韓國瑜出乎意料打得虎虎生風，宅神早與網友打賭雞排，看好高雄2018會變藍天，他一路緊盯觀察雙方對峙變化，就在這幾天，雙方陣營將在旗山美濃的大會戰，他研判當天哪個場子人數多，將可能出現定選戰定江山的結果。

朱學恒今(6)日在臉書發文表示，又有無聊網友改圖傳給他，看來三山大會戰恐怕在此決勝了，他開玩笑說，萬一(韓國瑜的場子)沒人來，四百雞隻的性命就不用平白葬送了！

網友後製的1108旗山夜襲戰照片，列出韓陣營5大弱點，一是地點選在邱議瑩的美濃大本營；二是位置最偏遠；三是場地最狹小；四是沒有雞腿便當；五是敵軍重裝包圍封鎖。

朱學恒說，陳其邁也要在三天後的1111舉辦「旗美大團結造勢」，據說，光場地就可以容納好幾萬人，雙方火力展示究竟誰勝誰負？！尚在未定之天。

為了吃到朱學恒發放的雞排，網友紛紛出聲動員1108的場子，「呼叫八方英雄好漢~旗山夜襲 火力不足 請求支援！」、「已經有朋友去會勘車該停哪裡」、「這是一場測試霸氣的奇襲！」、「全軍夜襲旗山、只為宅神雞排！」、「蕉農會師、前進旗山、拔邱滅瑩。」、「本人預估2萬人以上！」。

(中時電子報)