范雲嗆「以核養綠」假新聞！慘遭專家打臉：多讀書

2018年11月06日 12:00 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

「以核養綠」文宣，邀請大家11/24參與公投。(圖/中華民國核能學會)

以廢除電業法95條為訴求，編號16號的「以核養綠」公投日前成案，反核方的社民黨召集人范雲竟嗆，「以核養綠是最大的假新聞」、「高階核廢料沒有一個國家要接受」。旅美華裔核能專家趙嘉崇反駁，國際上現有技術已經發展到可以消化掉高階核廢料，20年內會有技術讓高階核廢料完全消失。

趙嘉崇指出，全世界已有上百座的低階核廢場，台灣低階核廢料無法找到廠址，是因反核人士蓄意杯葛，認為范雲的說法是不了解核能科技進步一日千里，昧於相關事實。核能學會也表示，以核養綠才是正確務實的道路，呼籲范雲不要閉門造車，要多涉獵核能相關知識。

趙嘉崇在10月31日出刊的「核燃料再循環」秋季論壇指出，依照目前技術，用過的核燃料中，95%為可再使用的核燃料，剩下的5%高強度長半衰期高階核廢料，也已有技術可以處理，反核的不實抹黑是誤導民眾。

目前國際上的技術發展方向為利用高能量中子(快中子)讓高階核廢料中的超鈾元素分裂成短半衰期的核種，使得原本長達萬年的半衰期劇減至200年。相較於火力發電，例如燃煤、天然氣發電的廢棄物目前尚無處置方式、造成空汙等成本，核能是目前唯一能處理發電廢棄物的能源。

具有參與國際核子燃料處理法案經驗的曾雅真教授也指出，歐洲10個使用核能國家正在探討用過核燃料集中處置或暫時貯存的可能性，用過核燃料全數都受到國際原子能總署(IAEA)嚴格監管，根本不可能如網路謠傳核燃料恐增加核武擴散風險。

(中時電子報)