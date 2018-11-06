成大女研究生追思會 友摺鳶尾花祝飛天國

2018年11月06日 12:08 中時 曹婷婷

眾人摺藍色鳶尾花送給她，祝福她乘著天使翅膀飛向天國。（曹婷婷攝）

成功大學教育研究所陳姓女研究生上個月28日遭清潔工殺害，不幸辭世，校方今天在社科院中庭為陳姓女研究生舉辦追思會，因陳姓女研究生生前喜歡藍色，眾人摺藍色鳶尾花送給她，祝福她乘著天使翅膀飛向天國。

今早追思會上，由於成大校長蘇慧貞、成大師長參加陳女告別式，由主秘李俊璋代表參加這場追思會。陳女生前摯友、吳姓學姐感傷說，這些日子，同學們見面問候的總是「你還好嗎」，在那段剛得知的時光裡，在無法接受的時間裡，「我們只是希望歲月靜好、現世安穩，怎麼就這麼難呢？我們只是希望有人願意告訴我們這些都只是夢，怎麼就這麼難呢？」

她說，1個多星期以來，大家正慢慢回到生活常軌上，但並不是沒事了，「說實話，我們也無法遺忘傷痛…希望我們在信任重建的過程裡，都能夠慢慢地與悲傷一同前行。走的，要幸福；留下的，要勇敢。」

她也代表教研所提議，校園聘用臨時工過程有疏失，希望能建立更完善聘用機制；當天她尋找學妹過程中，警衛亭當時沒有人在、校園監視器權限歸屬應透明化、操作方式應清楚詳列，提高校園急難協助資源機動性。

主秘李俊璋表示，之前社科院中庭設計開放式庭院，為強化校園安全，將在大門囗入門及建築內3座電梯都加強雙道安全門卡，保全警衛24小時值班。

(中時 )