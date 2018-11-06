2018年11月06日 12:17 中時 盧金足

黎明幼兒園園長林金連之前已失蹤五天，其友人還網路發出尋人訊息。（黃國峰攝）

黎明幼兒園因重畫爭議，數度對簿公堂。（黃國峰攝）

黎明幼兒園園長林金連已有多次激烈抗爭。（陳淑芬攝）

台中》 黎明幼兒園長騎IBIKE 逆向衝撞林佳龍座車

多次抗爭的南屯區黎明幼兒園園長林金連，6日上午8點40分，在台中市長林佳龍出席雙十國中活動中心幼兒園暨地下停車場新建工程動土典禮後，座車從力行路開到進德北路和進化路303巷口時，林金連騎腳踏車忽然逆向衝撞倒地，人在車上的林佳龍受驚嚇，但馬上打119，將林金連送醫，有目擊者見疑似有人在旁側拍，是否蓄意衝撞？台中市府新聞局長卓冠廷表示，這起車禍肇事原因還需警方進一步調查，林佳龍很關心林金連傷勢，希望早日康復。

林佳龍在陪同立法院民進黨團參訪花博時，對這起交通事故受訪時表示，「事出突然，最重要的還是平安！」

林佳龍座車遭民眾衝撞引發關切，卓冠廷出面說明指出，上午林佳龍到雙十國中出席動土典禮時，離開到下個市府行程時，座車司車開車駛離雙十國中20公尺，約20秒時間，車速在10到20公里左右，正慢速離開後右轉，遠遠看到一台自行車從逆向方式騎過來，司機當時見還有4、5台車的距離，隨即減速，印象中這台自行車撞到座車時，車子是幾近靜止狀態。

卓冠廷說，在發生這起意外車禍後，因林佳龍不是駕駛，交待警方及醫療人員趕緊將林金連送醫，相關案情由司機留下配合警方相關查，林佳龍搭另台座車繼續下個行程。

119在送醫途中，從傷者身上發現「林金連」的證件，林金連送院後，林佳龍持續關心林金連傷勢，初步了解林金連沒有顯外傷但意識不清楚，醫生進一步治療中。

從周遭監視器拍下的影片，林金連上午8點多就騎IBikE停兩台汽車的車縫，伺機而動，後來他見市長座車就逆向衝到市長座車，目擊者見到有人疑似在側錄，隨後網路即有人PO衝撞的車禍過程。

選舉最後階段，對市長的維安是否會升級？卓冠廷表示，依正常的維安規定，至於林金連日前有五天失蹤紀錄，市府對黎明幼兒園處理，會盡量協助努力，希望有多贏局面。

中國醫藥學院附設醫院表示，林金連到院時沒有明顯外傷，但因意識不清，目前在急診室插管中，生命徵象尚穩定。

(中時 )