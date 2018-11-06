演藝工作變成副業 本土劇一哥「靠這行」日賺60萬！

2018年11月06日 12:01 中時電子報 吳品瑤

近來同時升個人妻與人母的「蛇姬」林采緹，因呼麻風波導致演藝事業盪至谷底的她，爆出另闢活路，剛生產完的她不惜穿著火辣當直播主，搶賺奶粉錢月入10萬，而不只林采緹，「本土劇一哥」陳昭榮其實早已轉換跑道經營直播生意，如今忙到演藝工作只能當副業。

曾主演《台灣龍捲風》、《天下第一味》、《嫁妝》等夯劇的男星陳昭榮，靠著演出本土劇創下事業高峰，被封為「本土劇一哥」，然他這兩年很少在螢光幕前ㄅ現身，原來是去發展直播事業，也曾在受訪時坦言對演藝工作沒有執念，甘願悄悄離開舞台就好，忙到沒時間拍戲，甚至為拓展直播事業建多個專業攝影棚，不諱言收入頗豐，一開始投資的4千萬「學費」1年就賺回來。

陳昭榮開直播平台販售商品，據《自由時報》報導，有知情人士透露陳昭榮賣海鮮最高業績一晚可達300萬，若照20%抽成估算，一天可進帳60萬，他也積極拓展直播事業，如今同時開設4個頻道，販售商品超過5千種，心力全投資在上頭，演藝工作儼然成為副業，他也在臉書po文談感想，表示對於新媒體轉變的速度保持高敏感度，自己一直在測試更新，如今打造互動式直播攝影棚，誇口「小小領先對岸的成就」，揚言未來要繼續大量製作直播、跨境聯播節目，保持在該領域的領先地位。

(中時電子報)