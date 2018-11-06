蘇貞昌諷侯友宜夫人「神隱」 葉毓蘭：把妻子當先生附屬品？

任美鈴鮮少在公眾場合與侯友宜同框。侯友宜在擔任警大校長時，愛學生如子，特別應學生之請回家說服太座，來為學生的化裝舞會開舞，因為這些警大學生都跟早逝的侯乃維一般大小。夫妻倆陪著孩子跳舞，面具後盡是淚水。（照片故事，取自葉毓蘭臉書）

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中時電子報

民進黨新北市長候選人蘇貞昌打出「夫人牌」，請出太太詹秀齡掃街拜票，蘇並表示，所有候選人的太太都有出來，就只有一個太太不出來，不是很奇怪？暗諷對手侯友宜的夫人神隱。對此，侯友宜的老同學、亞洲警察學會祕書長葉毓蘭反問：認為「先生競選不出來助選的妻子一定有問題」，這種妻子是先生附屬品的落後觀念，誰重視女性權益，誰尊重女性，還不夠清楚嗎？

日前蘇貞昌開始打夫人牌，請出太太詹秀齡掃街拜票，反觀侯友宜的夫人任美鈴相當低調，從未出席侯友宜競選場合，蘇貞昌更諷刺表示，「太太不出來很奇怪」。

葉毓蘭今早發表《誰尊重女性？》一文，她表示，「太太不出來」沒有什麼好奇怪，老縣長&前院長，難道你不了解警察工作有多辛苦？當年的刑警幾乎是上午出門，晚上能不能回家都不知道，哪像您老人家只憑一張嘴就可以當上行政院長，位極人臣！

葉毓蘭說，侯友宜為台灣的治安衝刺的背後，最關鍵的人物就是他的太太任美鈴。這個「憨查某」讓侯友宜沒有後顧之憂，讓他知道即使你為治安捐軀了，父母我會替你孝順、孩子我會替你養大。

也因為當年跟侯友宜交手的都是火力強大的黑幫，風險極高，所以侯友宜不讓父母妻兒曝光。任美鈴從侯分隊長夫人開始、組長夫人、大隊長夫人、副局長夫人、局長夫人、署長夫人都不曝光。葉毓蘭說，任美鈴後來的不曝光，是她的自我節制，不想因為先生的顯達以官太太出現，避免讓人有可以趁虛而入關說。

而任美鈴不是唯一如此犧牲的警眷。葉毓蘭表示，年初參加國道公路警察局局長周威廷的退休茶會，周威廷特別感謝他的太太，在他40餘載警察工作歲月中，做一個實質的單親媽媽。「兩個兒子怎麼長大的，我都不知道！」周威廷如此感慨。

此外，前台北市警察局長黃昇勇，某次聊天忽然說不出女兒的名字，「因為太久沒有回家，女兒改名了記不得!」。幾乎以辦公室為家的黃昇勇，因為太久不回家，家中的狗忘了他的氣味，居然有次把他咬傷住院，神經被咬斷復健了半年才痊癒。

葉毓蘭表示，警察的辛苦，人盡皆知，每個辛苦的警察背後都有一個了不起的警察太太。蘇貞昌為了勝選，請夫人、女兒出來造勢，很好，但不應該含沙射影，抨擊尊重太太決定的對手。

葉說她想起1994年高雄市長選舉，民進黨的候選人張俊雄因為「雙人枕頭」風波，在壓力下讓自己當年的情婦朱阿英落髮下跪道歉的那一幕，這是選舉時踐踏女性權益的最高點。

只不過2018年民進黨已經有了女性主席，還有花媽這樣重量級的政治人物，卻仍然停留在「先生競選不出來助選的妻子一定有問題」這種妻子是先生附屬品的落後觀念，誰重視女性權益，誰尊重女性，還不夠清楚嗎？

(中時電子報)

文章來源：葉毓蘭《誰尊重女性？》全文

文章來源：侯友宜太太搞神隱 蘇貞昌諷：很奇怪

台中》 黎明幼兒園長騎IBIKE 逆… 新北》蘇貞昌批傲慢 侯友宜回擊…

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