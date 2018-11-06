跑馬拉松太傷身？ 研究揭4種可怕致死風險

2018年11月06日 12:14 中時電子報 戴安瑋

馬拉松賽事現是全球風靡運動項目之一，但是許多研究顯示，其實跑馬拉松對身體極度消耗，除會噁心、嘔吐、胃痙攣和腹瀉外，還會削弱身體免疫系統，引發「炎症風暴」，基至急性腎損傷、心臟損傷等，基本上「你的身體根本分不清楚是在跑步還是被卡車撞」。

根據《科技新報》報導，日常跑步傷害的風險很多，包括脛骨夾板、髕股關節綜合症、腿筋損傷和足底筋膜炎發作等，但長遠來看，跑馬拉松會引發更多全身反應，如過度緊張的肌肉會釋放一種叫肌紅蛋白的蛋白質到身體線粒體，為細胞產生能量，肌紅蛋白最終會從血液濾出並送到膀胱，最後會排出深褐色的尿液。

馬拉松比賽期間，身體會變得像發燒一樣熱，高達 39°C，有時甚至更高，為了降溫，從骨骼肌流向皮膚的血流量顯著增加，比賽結束後當汗水開始在皮膚上冷卻，核心溫度會再次急劇下降，這種壓力最終會削弱身體的免疫系統，讓馬拉松運動員感到寒冷或發燒。

跑步期間肌肉為了輸送血液到全身導致缺血的病症，被認為會削弱腸道內的黏液系統，巴西的研究人員假設這種干擾很大程度上解釋為什麼跑步者會出現噁心、嘔吐、胃痙攣和腹瀉的症狀。

哈佛大學醫生 Arthur Siegel 表示，人的身體會透過緊急修復反應來應付傷害，腎上腺和大腦產生應激激素皮質醇和血管加壓素，受損的肌肉會產生叫細胞因子的蛋白質，讓肝臟開始產生 C 反應蛋白，結果就是 Siegel 指出的「炎症風暴」，基本上「你的身體不知道你是在跑馬拉松，還是被卡車撞」。

耶魯大學也發現，馬拉松會造成急性腎損傷跡象，因為劇烈運動時釋放到血液的化學物質會給身體的垃圾收集者帶來壓力。

當心臟過度勞累並且無法獲得足夠氧氣時，血液的肌鈣蛋白水準會上升，這是心臟損傷的指標，雖然大多數人的肌鈣蛋白水平在比賽後幾個月會恢復正常，但有心臟病史的人跑馬拉松會加劇心臟的壓力。

馬拉松對身體沒有任何好處，但為什麼全球每年有數百萬人參加比賽，部分是因為大腦很容易忘記疼痛。研究人員認為，如果仍然希望保持劇烈的鍛鍊計劃，並且不想要留下太多痛苦的回憶，關鍵是找一個喜歡的活動，但前提是不要忽略身體的警訊，還有長跑前去做個徹底的健康檢查比較保險。

(中時電子報)