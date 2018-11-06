PICK ME！男星宣布大計畫 攻陸參加演員選秀節目

男星張洛偍宣布參加陸綜《演員的品格》。（圖／翻攝自微博）

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中時電子報
／台北報導

男星張洛偍近期頻頻在臉書及微博粉絲專頁上喊話「想要被關注」，原來他「有事要說！」讓粉絲們心癢癢，紛紛留言：「到底哪天要說啦？實在等不及了，不能先偷偷跟我說嗎？」原來是他要準備參加大陸演員選秀節目《演員的品格》，害粉絲以為他要結婚了。

張洛偍在台灣偶像劇中嶄露頭角，如今他將到陸綜演員選秀節目拚演技。（圖／翻攝自張洛偍臉書）

張洛偍宣布即將參加陸綜《演員的品格》，他表示「心情就是，既期待又怕受傷害！」提到為參加這個節目做了哪些準備，張洛偍大笑回應：「經紀人叫我多進補薑母鴨暖身！」隨後他才一臉認真地說，自己本身就很著迷一些演技真人秀的比賽節目，這陣子更是瘋狂地追、甚至把看過的集數再重新找出來看。「因為我可以在他們的表演中得到力量、讓我對喜歡表演這件事的感覺更強烈。而且我覺得這是參加《演員的品格》我必須保持著的心態。」

張洛偍先前就預告粉絲有事要說，讓粉絲狂留言「到底是甚麼？」（圖／翻攝自張洛偍臉書）

張洛偍以《飛魚高校生》嶄露頭角，隨後在《噗通噗通我愛你》、《三明治女孩的逆襲》都有精彩演出，如今他參加演員選秀節目，也在社群網站表示：「我很開心可以去上有關於演員的節目，畢竟自己就是想成為一名好演員，這個挑戰我其實壓力超大的，要面對其他參賽者大多是科班出身，或是在大陸已經有很多作品跟粉絲。但不管怎麼樣，我都會盡力做到最好，我相信過去一定能學習到非常多東西，希望你們能一直支持我幫我加油，有你們的支持我會更有力量去迎戰。」

《演員的品格》將找來60位新生代演員，進行為期三個月的練習與訓練，結合真人秀與偶像劇模式，最終選出8位優勝者，能主演量身打造的偶像劇，總共16集並由觀眾投票決定淘汰與獲勝者。

張洛偍也和粉絲喊話，第一階段投票已經開始，要趕快去投票唷。（圖／翻攝自張洛偍臉書）

11月5日節目在微博與愛奇藝上已展開為期一周的投票競賽，張洛偍也向粉絲喊話：「請大家每天一定要投出你珍貴的一票給我、和我一起守護夢想！」也表示，接下來還有很多重要的資訊會陸續跟大家分享，詳細內容請大家不要錯過、一定要緊緊關注，「希望粉絲們大人有大量，多忍耐一下最近話多、又愛洗版，但真心想要得到大家打氣與祝福的我！」

(中時電子報)

男星張洛偍出演「演員版101」陸綜選秀節目《演員的品格》
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