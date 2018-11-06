無人載具條例遭阻撓未過 綠委怒批時力「刷存在感」

2018年11月06日 12:33 中時 鄭舲

上週五立法院會，時代力量立委高潞以用以時代力量黨團名義，將《無人載具科技創新實驗條例》拉下來送入黨團協商。民進黨立委余宛如今舉行記者會，痛批高潞以用為一己之私、「刷存在感」讓各界期盼的法案無法順利三讀通過，呼籲儘速召開黨團協商，請時力提出真正對年輕人與產業有幫助的方案，不要為了刷存在感阻擋台灣未來、阻擋年輕人發展。

余宛如表示，兩週前的經濟委員會，高潞不但沒有提案，還在審查會上遲到一小時半，到現場硬要將與無人載具創新實驗條例不相干的「儲能系統」（類似電池系統）綁進法案，讓人質疑是否真正理解法案，或受特定業者委託，要圖利特定廠商。

余宛如指出，高潞嘴上總說產業會受到影響，但以無人車為例，學者說明要十年後才會發展出完全自動化的車子，十五年後才會商業化，現在最需要的是鼓勵實驗，原有產業並不會被影響，而無人載具創新實驗條例就是鬆綁法規、刺激創新的重要一步。

余宛如強調，目前全台灣從南到北有許多無人載具實驗的計畫正在等待法案通過，例如高雄駁二的無人小巴計畫、高雄愛河的無人船計畫、彰化的綠能智慧城無人車計畫、嘉南平原的無人機噴灑農藥計畫、新北淡海的無人車智慧接駁、台中水湳智慧城無人車計畫，只待法案三讀上路，就會投入實驗。此條例不僅是無人載具發展的基礎、更是台灣在全球無人載具發展的亮點，各界都在期盼法案的通過，希望大眾勿被不專業的委員誤導，讓只差臨門一腳的法案胎死腹中。

(中時 )