日本前首相鳩山由紀夫獲聘西北農林大學名譽教授

友善列印
旺報

曾為日軍侵華暴行道歉，日本前首相鳩山由紀夫5日受聘成為大陸西北農林科技大學名譽教授。

今年是《中日和平友好條約》簽署40周年，日本首相安倍晉三日前剛剛完成訪中行程。據西北農林科技大學官方微信公眾號消息，11月5日，日本前首相鳩山由紀夫博士受聘成為西北農林科技大學名譽教授。校長吳普特出席授予儀式，並為鳩山由紀夫頒發了名譽教授聘書。

吳普特在受聘儀式前會見了鳩山由紀夫一行。在授予儀式上，副校長馬建華宣讀了名譽教授聘任決定，副校長羅軍主持儀式。鳩山由紀夫從吳普特手中接過聘書，成為該校名譽教授。

吳普特在致詞中表示，鳩山先生長期致力於推動中日友好往來，為促進兩國關係改善和發展做出了巨大的努力。鳩山先生從兩國和兩國人民的根本利益出發，堅持中日友好的大原則，極力呼籲兩國應和平解決包括領土糾紛在內的各種問題，避免使用武力，並共同致力於東亞安全的構築，其戰略眼光令人欽佩。

鳩山由紀夫出生於1947年2月，2009年9月16日，當選日本第93代、第60位日本首相。2010年6月2日，鳩山由紀夫辭去首相職務。2012年11月21日，鳩山由紀夫表示從政界隱退。

2013年1月15日至18日，鳩山由紀夫曾以個人身分訪問大陸，並參觀了南京大屠殺紀念館，成為第3位參觀過該紀念館的日本政要。

2013年11月，鳩山由紀夫在訪問香港期間在致詞時兩次為日軍侵華暴行道歉，並認為即使國家處於戰爭時期這些暴行也不可接受；而作為日本平民，他有義務為此向中國人民致歉。

(旺報 )

王岐山：中方願與美方展開磋商 熊波候任中國駐越南大使

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。