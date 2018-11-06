日本前首相鳩山由紀夫獲聘西北農林大學名譽教授

2018年11月06日 13:12 旺報 林永富

曾為日軍侵華暴行道歉，日本前首相鳩山由紀夫5日受聘成為大陸西北農林科技大學名譽教授。

今年是《中日和平友好條約》簽署40周年，日本首相安倍晉三日前剛剛完成訪中行程。據西北農林科技大學官方微信公眾號消息，11月5日，日本前首相鳩山由紀夫博士受聘成為西北農林科技大學名譽教授。校長吳普特出席授予儀式，並為鳩山由紀夫頒發了名譽教授聘書。

吳普特在受聘儀式前會見了鳩山由紀夫一行。在授予儀式上，副校長馬建華宣讀了名譽教授聘任決定，副校長羅軍主持儀式。鳩山由紀夫從吳普特手中接過聘書，成為該校名譽教授。

吳普特在致詞中表示，鳩山先生長期致力於推動中日友好往來，為促進兩國關係改善和發展做出了巨大的努力。鳩山先生從兩國和兩國人民的根本利益出發，堅持中日友好的大原則，極力呼籲兩國應和平解決包括領土糾紛在內的各種問題，避免使用武力，並共同致力於東亞安全的構築，其戰略眼光令人欽佩。

鳩山由紀夫出生於1947年2月，2009年9月16日，當選日本第93代、第60位日本首相。2010年6月2日，鳩山由紀夫辭去首相職務。2012年11月21日，鳩山由紀夫表示從政界隱退。

2013年1月15日至18日，鳩山由紀夫曾以個人身分訪問大陸，並參觀了南京大屠殺紀念館，成為第3位參觀過該紀念館的日本政要。

2013年11月，鳩山由紀夫在訪問香港期間在致詞時兩次為日軍侵華暴行道歉，並認為即使國家處於戰爭時期這些暴行也不可接受；而作為日本平民，他有義務為此向中國人民致歉。

(旺報 )