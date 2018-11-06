這個東西將漲價？他竟花40萬元積蓄購買反遭警方逮捕

2018年11月06日 12:56 中時 陳俊雄

施姓男子聽聞毒品即將漲價，竟把40萬元積蓄全數拿來購毒，5日晚間22時許駕車行經樹林中華路，被警方發現形跡可疑攔下盤查，施某和徐姓友人雖然趁機落跑仍遭警方圍捕逮獲，雖然2人聲稱購毒是要自用，但這批安毒是價超過百萬，警方懷疑兩人根本就是搞起販毒勾當，訊後依毒品罪嫌送法辦。

5日晚間22時許樹林警分局彭厝派出所長黃耀億帶班於轄內巡邏時，在中華路與八德街口見一部白色轎車形跡可疑，就尾隨在後準備伺機盤查，並在這部汽車開到大安路、備內街口時攔下盤查。

30歲的施姓駕駛與做在副駕駛座的29歲徐姓男子一開始都假意配合警方的盤查，但在員警詢問個人資料時，徐嫌卻趁警方不注意轉身就往後跑，並隨手丟棄一包不明物品，但因他腳上有傷，跑沒幾步就被追上，並坦承丟的那包東西是安非他命，警方也旋將他逮捕。

施姓駕駛則是佯稱要回車上拿證件，但他沒拿證件卻反而從車上拿了一袋物品後，就往路旁狂奔，黃耀億及員警立即上前追捕，正好遇上樹林派出所線上巡邏警力一同加入圍捕行列，施嫌跑了近200公尺後體力不支，在大安路及八德街口遭1月底才畢業分發到樹林派出所的菜鳥警員游勝嘉撲倒，警方也在路旁找到施某丟棄的這個紙袋，赫然發現裡頭竟有一包重達1公斤的安非他命。

施嫌供稱，他聽說安非他命即將漲價，遂將畢身積蓄新臺幣40萬元購買近1公斤的安毒準備自行吸食，但警方判斷，如果把這1公斤的安毒稀釋分裝出售，市值可達上百萬，施嫌持有數量甚鉅，應該是為了販賣而非自行施用，由於施男對購毒來源閃爍其詞，警方除持續追查上游，並於訊後依違反毒品危害防制條例將施、徐2人移送新北地檢署偵辦。

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(中時 )