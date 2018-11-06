苗栗》 竹南鎮長候選人方進興告抹黑 康世儒陣營：白紙黑字不服來辯

2018年11月06日 12:40 中時 巫靜婷

苗栗縣竹南鎮長候選人方進興6日在律師羅庭章陪同下，前往地檢署按鈴控告對手康世儒及其競選團隊涉嫌違反公職人員選罷法及加重誹謗罪。方進興說，康世儒團隊利用假帳號於社群媒體臉書留言抹黑，甚至於5日製作文宣散布不實及攻擊性圖文，損害自身名譽。康競選總部則回應，判決書白紙黑字，若不服可來辯論。

方進興競選團隊表示，康世儒等人透過臉書散布抹黑文宣，內容直指2005年涉嫌圖利罪的被告透過方進興向頭份鎮公所關說施壓，圖文影射其為黑道，意圖使人不當選。

方進興澄清自己絕對清白，當時因父親方溪生擔任代表會主席接受民眾陳情，要其偕同了解事情，後檢察官以「證人」身分傳訊他製作筆錄，之後與該案無任何牽連，事後判決結果亦毫無所悉。

他說，康世儒及其團隊僅以裁判書內被告說詞有提到方進興，就見獵心喜，斷章取義，未盡查證之責，製作文宣散布進行抹黑，行徑令人不恥，且過去20年來父親對於康氏兄弟相當支持，每逢選舉時刻出錢出力，康為了選舉不惜將他拖下水，不懂知恩圖報相當沒道義。

對此，康世儒競選總部回應，判決書內文明指2005年方進興受友人之託向鎮公所關說施壓為事實，並非康陣營憑空杜撰，若行事坦蕩問心無愧，就應接受5天前所提出的邀請來場公開辯論，無論是針對此事或是任何有關地方建設的公共議題，康都隨時歡迎。

(中時 )