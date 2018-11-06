王岐山在新加坡發表演講 向美國釋放信號

王岐山曾於2016年底在北京會見辛季吉。(新華社)

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中美貿易戰持續升級之際，大陸國家副主席王岐山6日在新加坡出席首屆「彭博創新經濟論壇」時不點名批評華盛頓的「美國優先」貿易政策，並對「右翼民族主義」和「單邊主義」發出了警告。不過他也重申，中國堅定地認為，中美合則兩利，鬥則兩傷，中美經貿合作是壓艙石和推進器，中方願與美方展開磋商，推動經貿問題達成雙方都可以接受的解決方案。

新加坡《聯合早報》報導指出，首屆「彭博創新經濟論壇」6日在新加坡聖淘沙嘉佩樂酒店登場。王岐山致詞時表示，當前世界面臨的重大問題，都需要中美緊密合作。中國將繼續保持冷靜和清醒，堅持擴大開放，實現互利共贏，為世界創造更多的發展機會。

他說，中美兩國對擴大經貿合作都有良好的願望。中方願與美方就雙方關切問題展開磋商，推動經貿問題達成一個雙方都能接受的方案。

不過，他在將近20分鐘的主題演講中也不點名批評了華盛頓的「美國優先」貿易政策，同時對「右翼民族主義」和「單邊主義」發出了警告。

報導稱，王岐山在正式發言前還脫稿說，紐約前市長彭博(Michael Bloomberg)在介紹自己時有很多溢美之詞，自己「聽到好話的時候，擔心是捧殺。聽到壞話的時候，我倒無所謂，那叫棒殺。」

他憶述，自己在美國曾說過，「有名的人、有錢的人，或者是帥哥靚女都會面對著捧殺和棒殺」，「所以做人啊，要保持這份冷靜頭腦是不容易的，因為經常有人被捧暈。」

據悉，該論壇旨在促進中美關係的發展，由紐約前市長彭博和美國前國務卿季辛吉等多位全球商界精英規劃和發起。這次「新經濟論壇」會議原本是在北京舉行，但是北京以中美貿易戰以及議程繁忙為由，要求推遲到明年，最後美國方面不得不將舉辦地點改在新加坡。

(中時 )

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