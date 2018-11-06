黎明幼兒園與自辦重畫會爭訟多年 中市府盼圓滿解決

2018年11月06日 13:13 中時 盧金足

一起原本是土地自辦重畫案件，市府積極協助處理爭議，黎明幼兒園與重畫會仍纏訟多年！市府地政局指出，法理上市府雖只能尊重法院判決，但市長林佳龍上任後相當重視該案，除請地政局協助積極介入了解幼兒園訴求並爭取緩拆外，也要求重畫會研擬原位置保留的可行方案；重畫會及幼兒園仍在司法訴訟中，希望雙方可以透過協商方式圓滿解決。

台中市南屯區黎明幼兒園因參與自辦重畫，自2011年前市府時期起，與重畫會纏訟多年，日前台中高分院判決重劃會勝訴，幼兒園園長林金連不滿判決結果，多次表達抗議。

針對自辦重畫紛爭，市府提出解決之道，2016年1月訂定《台中市政府受理申請成立自辦市地重畫籌備會及核定重劃範圍審查基準》，針對「公自辦方式」、「公共設施用地比例」及「公有土地比例」三大核心進行規範以強化審查機制。

地政局說明，黎明幼兒園位屬於南屯區單元二黎明自辦重畫區範圍，其地上物坐落於「25米道路用地」、「公園用地」及「住宅區」，其中道路及公園用地均屬公共設施用地；過去台中黎明重劃會與地主因配地爭議，黎明幼兒園與重畫會自2011年起爭訟至今，日前台中高分院判決幼兒園地上物拆遷訴訟更三審幼兒園敗訴，林金連已提上訴。

「法理上市府雖只能尊重法院判決，但林市長相當重視此案！」市府強調，過去兩年多期間除請地政局協助積極介入爭取緩拆，也請地政局長張治祥前往黎明幼兒園表達關心，了解幼兒園主要訴求，並逐一釐清問題。

市府持續協助幼兒園向黎明自辦重畫會轉達訴求，針對幼稚園所提合法建物部分進行確認，並要求重劃會研擬原位置保留之可行方案。

目前重畫會與幼兒園仍各持己見，無法取得共識，因此才尋求司法訴訟方式解決。地政局說，雖目前重畫會及幼兒園仍在訴訟中，但仍希望雙方可以透過協商方式圓滿解決此案。

(中時 )