偏鄉不再遠 鹿樂平台媒合800人前往服務

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教育部國教署104年起建置「鹿樂～群眾協力募集平台」，為偏遠地區學校、民間企業、團體或個人搭建一溝通的橋樑，目前已媒合超過800位志工前去偏遠地區學校服務，其中部分志工也因對偏遠地區學校有深入的認識，進而決定長期留在學校擔任老師。

教育部表示，鹿樂平台透過激勵人心的影像或故事情境呈現偏遠地區學校的人力需求，以擴大群眾參與偏遠地區學校教育事務的意願及提升認同感，同時規畫「招募報名」、「我要提案」及「儲備志工」等頁面，為偏遠地區學校、社會大眾及相關企業團體或非營利組織提供一溝通平台。

鹿樂平台過去三年於偏遠地區學校深耕，見證許多美麗動人的故事，如一對夫妻過去分別為獸醫系教授與國小老師，為了讓偏遠地區學校學童有機會更認識海中生物與海洋環境，透過鹿樂平台的媒合，退休後長期擔任偏遠地區學校志工。

這對夫妻倆一起前往多所偏遠地區學校，利用勞作、繪本等趣味、生活化形式，教授海洋相關知識，讓許多對於課程興致缺缺、對未來沒有太多想像的學生，受到這對夫婦的海洋課程吸引，變得願意主動學習、探索。

此外，有甜點師傅透過鹿樂平台找尋合適的學校實行計畫，將創意甜點教學帶入學校，並於製作果醬教學的過程中，運用在地食材讓學生認識自己生活的土地所擁有的豐盛能量。

一群服飾製作職人為了讓偏遠地區學校學生學習縫紉技巧，也透過鹿樂平台的媒合，一個月內出動了20名志工老師，總計前往7所偏遠地區學校，為學生帶來刺繡與舊衣改造教學，除了希望培養學生獨立自主的能力外，更傳承惜物愛物的精神予下一代。

教育部說，鹿樂平台為偏遠地區學校串聯匯聚多元背景與不同專長志工及培力偏遠地區學校發展成效顯著，並逐漸獲得社會大眾諸多關注，期望透過社會大眾的力量，豐富與陪伴偏鄉孩子的學習和成長，讓偏鄉不再遠。

(中時 )

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