合約被解約 建築師告嘉市府批糊里糊塗

2018年11月06日 15:40 中時 呂妍庭

嘉義市政府北棟大樓原建築師郭自強今出面控拆市府解約是糊里糊塗、搞烏龍。（呂妍庭攝）

嘉義市政府北棟大樓18年前與南棟大樓一同設計規畫，分期興建，但至今基地原址仍不見任何建築物，延宕多年後，市府通知原建築設計師郭自強解約，將重新規畫成「市民中心」，6日郭自強跳出來痛批涂醒哲恩將仇報，把他一腳踢開，把行政院已爭取到22億補助的北棟計畫「玩掉」，損害市民權益，他已向嘉義地檢提出民事告訴，主張原合約有效。

行政院2000年核定補助嘉市政府興建市政中心，規畫南、北各1棟市政大樓，外觀設計如目前的南棟大樓，北棟量體更大，號稱「雙子星」計畫，南棟2005年完工使用至今，因市府認為南棟耗能，不符綠建築的趨勢，與建築師爭議、纏訟，北棟也遲遲未建。

去年6月涂醒哲表示，他親自帶隊北上爭取中央補助經費保留，獲內政部同意，市民中心預定地位於市區黃金地段的「肉地」，應打造適宜民眾使用的「市民中心」，將開國際標建造地標性的建築物。

今上午郭自強特地南下嘉義，拿出厚厚一疊公文資料，指控涂醒哲違法行政，郭自強說，涂醒哲不滿意他的設計，要求北棟以14.7億設計，他當下就表達抗議，之後更爆出市府另接洽建築師，案子鬧雙胞，為確保權益，他主動陳情中華民國建築公會主張權益，2016年底建築師公會也函文給市府，指雙子星計畫合約仍有效，同年11 月29日市府也發文給他的事務所，說新計畫已送行政院核定中，但計畫內容並非他所設計。

郭自強說，市府2017年6月1日發文給他，以北棟設計缺失不當，無法修改完成，延誤履約期限，終止合約，之後他向監察院陳情，並申請調解破局，為維護自己的權益，11月2日向嘉義地方法院遞狀，主張市府違法終止合約，原設計監造合約仍有效。

郭自強說，前市長黃敏惠任內也不斷要求他修改設計圖，原本他以為換個市長結果會更慘，沒想到「涂醒哲更狠」，不但叫他走，還我行我素，把已爭取到22億經費補助玩到變促參案，直言市府糊里糊塗、搞烏龍事件，本末倒置把市民的權益玩掉了！「我表達嚴正抗議」。

(中時 )