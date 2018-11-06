合約被解約 建築師告嘉市府批糊里糊塗

嘉義市政府北棟大樓18年前與南棟大樓一同設計規畫，分期興建，但至今基地原址仍不見任何建築物，延宕多年後，市府通知原建築設計師郭自強解約，將重新規畫成「市民中心」，6日郭自強跳出來痛批涂醒哲恩將仇報，把他一腳踢開，把行政院已爭取到22億補助的北棟計畫「玩掉」，損害市民權益，他已向嘉義地檢提出民事告訴，主張原合約有效。
行政院2000年核定補助嘉市政府興建市政中心，規畫南、北各1棟市政大樓，外觀設計如目前的南棟大樓，北棟量體更大，號稱「雙子星」計畫，南棟2005年完工使用至今，因市府認為南棟耗能，不符綠建築的趨勢，與建築師爭議、纏訟，北棟也遲遲未建。
去年6月涂醒哲表示，他親自帶隊北上爭取中央補助經費保留，獲內政部同意，市民中心預定地位於市區黃金地段的「肉地」，應打造適宜民眾使用的「市民中心」，將開國際標建造地標性的建築物。
今上午郭自強特地南下嘉義，拿出厚厚一疊公文資料，指控涂醒哲違法行政，郭自強說，涂醒哲不滿意他的設計，要求北棟以14.7億設計，他當下就表達抗議，之後更爆出市府另接洽建築師，案子鬧雙胞，為確保權益，他主動陳情中華民國建築公會主張權益，2016年底建築師公會也函文給市府，指雙子星計畫合約仍有效，同年11 月29日市府也發文給他的事務所，說新計畫已送行政院核定中，但計畫內容並非他所設計。
郭自強說，市府2017年6月1日發文給他，以北棟設計缺失不當，無法修改完成，延誤履約期限，終止合約，之後他向監察院陳情，並申請調解破局，為維護自己的權益，11月2日向嘉義地方法院遞狀，主張市府違法終止合約，原設計監造合約仍有效。
郭自強說，前市長黃敏惠任內也不斷要求他修改設計圖，原本他以為換個市長結果會更慘，沒想到「涂醒哲更狠」，不但叫他走，還我行我素，把已爭取到22億經費補助玩到變促參案，直言市府糊里糊塗、搞烏龍事件，本末倒置把市民的權益玩掉了！「我表達嚴正抗議」。
(中時 )