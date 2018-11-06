詐團恆春金門設機房 40多人詐逾400萬被訴

2018年11月06日 12:52 中時 陳淑芬

屏東縣恆春鎮及金門安岐村等偏遠鄉鎮遭詐騙集團相中，47歲綽號「狗公」的洪姓男子在107年5月間分別在兩地承租民宿及民房設立詐騙電信話務機房，共招募40多人在5月下旬進駐兩地，管制成員外出，找廚師煮食及專人採買，僅約半個月間共詐騙400多萬元，警方循線逮捕，台中地檢起訴洪等40多人。

起訴書指出，洪男在107年5月間，指示羅姓男子招募17名成員，出資60萬元做為詐騙機房的開銷，承租台中市旅館集合約20名成員入住，再轉轉搭乘遊覽車前往在屏東縣恆春1家民宿，成立「傑威機房」。此外，洪男又在金門金寧鄉安岐村承租1處民宅，設立「VIP專屬」詐騙機房，共有20多名成員入駐。

「傑威機房」及「VIP專屬機房」的運作及詐騙手法相仿，依教戰手冊由1線人員先以通訊軟體撥打電話向蒙古地區及大陸民眾詐財，假冒通訊管理局人員向被害人謊稱其手機發送詐欺簡訊涉犯罪；再由2線人員假冒公安人員，向被害人騙得金融照護等個人資料；轉往第3線人員，假冒檢察官以監管資金為由，要求被害人將資金轉到詐騙集團指定的金融帳戶。詐欺所得匯回台灣，由台灣車手提款後進行分贓，1線人員獲6％、2線及3線人員各獲8％。

第1線人員每天撥打數十通到百餘通電話不等，平均約有1至2通電話可騙民眾上鉤，轉給第2線人員進行後續的詐騙流程。警方追查，「傑威機房」在5月26日向王姓民眾詐得人民幣55萬多元、6月4日向何姓民眾詐騙得手美金2萬多元。警方在6月6日同步搜索兩機房，追查發現「VIP專屬機房」設立後至少詐騙得手人民幣23萬多元，兩機房至少共詐得新台幣400多萬元。

警方循線先後逮捕洪男及黨羽40多人，5日依組織犯罪防制條例及詐欺罪起訴洪等40多人。

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(中時 )