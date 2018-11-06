珠海航展開幕規模創歷史新高

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中時
李文輝

為期6天的第十二屆中國國際航空航太博覽會6日在珠海開幕，規模創歷史新高，大陸10大軍工企業首次大規模參展，世界先進水準AG600、殲-10B、運-20等飛機實體亮相，還有殲-20新塗裝、新編隊、新姿態飛行展示。

中國新聞網報導，中國航展是由大陸國務院批准舉辦、帶飛行表演和裝備動態演示的國際性專業航空航太展覽，自1996年首屆以來，每兩年在珠海舉辦，已發展成為集貿易性、專業性、觀賞性於一體，躋身世界五大航展之列。

據報導，本屆中國航展吸引了43個國家和地區參加，除了美國、俄羅斯、法國、加拿大、義大利、烏克蘭、捷克、荷蘭等傳統歐美國家展團繼續參展外，白俄羅斯是首次組織國家展團參展。同時，「一帶一路」沿線國家和地區參展比例明顯提高。

報導稱，本屆中國航展中外參展商達到770家，參展的各型飛機超146架，其中有20個型號的41架飛機進行飛行表演，包括戰鬥機特技飛行表演、軍民用飛機的性能展示飛行。

報導表示，多次展翅東海、南海和西太平洋的大陸空軍轟-6K以及空警-500、殲-10B、運-9、直-10K等戰機，在本屆航展上也進行靜態展示。

此外，隨著地面裝備動態演示區規模的擴大，本屆航展地面裝備動態演示的內容更加豐富。兵器工業、兵器裝備以及東風、北汽等「民參軍」企業的30多個型號裝備，將進行爬縱坡、涉水池、蛇形機動等項目表演。

(中時 )

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