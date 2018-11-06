台中》盧秀燕批巨蛋跳票 林佳龍陣營打臉：已招商

國民黨台中市長候選人盧秀燕推出巨蛋CF，痛批對手林佳龍巨蛋承諾跳票。(林欣儀攝)

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民進黨台中市長林佳龍競選總部發言人林尚賢強調，台中巨蛋已進行招商作業，呼籲對手做足功課。(林欣儀攝)

台中巨蛋在哪裡？國民黨台中市長候選人盧秀燕舉辦「台中巨蛋CF」發表記者會，抨擊民進黨市長候選人林佳龍承諾要讓巨蛋在2019年完工，至今卻連個影都沒有，競選政策跳票。林佳龍陣營打臉指出，巨蛋用地年底前可取得國有財產署無償撥用，市府已啟動招商作業。

盧秀燕表示，2015年藝人江蕙舉辦告別歌壇全台演唱會，卻獨獨跳過台中，就是因為台中市找不到合適的舉辦活動場地，當時林佳龍曾公開承諾、台中巨蛋2019年會完工，但眼看他的任期將結束，台中巨蛋卻還在紙上作業。

盧秀燕說，前市長胡志強時代規畫在14期重畫區興建巨蛋，並於松竹路、崇德路口規畫興建北屯國民運動中心，林佳龍上任後把巨蛋改到北屯運動中心預定地，台中市這樣蹉跎了4年時間，不但錯過江蕙演唱會、也趕不上費玉清告別演唱會，現在北屯運動中心跟巨蛋都還沒看見。

盧秀燕推出30秒巨蛋CF，她說，林佳龍沒辦法蓋巨蛋，就是因為他要以比照台北、BOT方式蓋巨蛋，但有了台北前例、再加上景氣不好，根本沒有廠商敢進場投標，她若當選將讓巨蛋回歸到14期重畫區，因土地是政府所有、又有重畫基金作為經費。

林佳龍競選總部發言人林尚賢則說，14期那塊土地是學校用地，建築面積不能超過50％，林佳龍上任後重新盤整重大體育建設計畫，決定在松竹、崇德路附近興建巨蛋，至於原本的北屯國民運動中心則將另覓適當地點。

林尚賢強調，目前針對台中巨蛋園區，市府已決議以BOT方式辦理，預計年底就可獲國有財產署完成土地無償撥用、明年5月前完成都市計畫用地變更並辦理招商公告，盧秀燕所說的建設，市府都已在做，呼籲對手應做足功課。

(中時 )

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