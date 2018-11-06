金門》檢察長與候選人「開講」 聽「學弟」發表政見

2018年11月06日 13:04 中時 李金生

金門縣長候選人洪志恒（右）請「學長」毛有增檢察長品嘗金門「花生粿」。（李金生攝）

陳福海向毛有增檢察長抱怨指出，縣府主管會報2小時，卻遭有心人擷取其中2分鐘，蓄意四處放送抹黑。（李金生攝）

陳福海表明全力支持檢方查賄，強調自己只講政績讓鄉親了解。（李金生攝）

金門地檢署檢察長毛有增今（6）日上午繼續拜會縣長候選人，洪志恒與「學長」相見歡，開心交談欲罷不能，尋求連任的陳福海則抱怨對手抹綠，還擷取他在縣府主管會報的講話內容，刻意扭曲抹黑，到處放送誤導鄉親大眾。

毛檢察長是在書記官長董秀珍的陪同下，分赴金城鎮官裡村、民權路拜會洪志恒及陳福海，宣達反賄選淨化選風的嚴正立場，獲全力支持的回應。

洪志恒強調，自己沒錢也不會賄選，在「開講」過程中，得知毛有增是東吳大學法律系的「學長」，雖然雙方過去並不相識，但曾經有2年左右都走在校園裡，顯得十分開心。

洪志恆把握難得的機會，對毛檢察長大談「權勢結構倒，金門才會好」的競選理念，並在形同1人的政見發表會中，左批陳福海「出賣金門」、右打楊鎮浯「軟弱無能」，強調只要他當選就會讓金酒從目前在大陸每年2.5億新台幣的營業額增至300億，在目前他與楊、陳3強鼎立下，相信鄉親會做出明智抉擇。

陳福海則向毛檢察長說明自己的基層歷練和從政過程，強調自己在過去4年縣長任內，要求所屬同仁「廉潔第一」並放手讓政風單位做事，雖然慶幸沒有重大違失，但還可以做得更好，而他這回競選連任，並沒有甚麼特別的戰略，只是講政績讓鄉親了解。

陳福海也在毛有增面前推崇對手楊鎮浯「年輕」、「早晚都有機會」，但在這次選舉中卻有一些操之過急的作法，像昨天對他的公開指陳（選舉奧步），他就「一件都沒做！」

陳福海並抱怨指出，對手不談政績，卻想辦法抹綠他，另如縣府主管會報2小時，有心人卻只擷取其中2分鐘，蓄意四處放送抹黑，其間有意圖使人不當選之嫌，不過他不想去查是「誰」流出去？

毛有增則強調，選舉確實很不容易，有些事常會被扭曲，檢方都會不偏不倚，根據事實證據，依法審慎認定和處理。

(中時 )