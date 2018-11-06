阿扁不甩中監 預告11／11出席迫害紀念會

2018年11月06日 13:01 中時 柯宗緯

前總統陳水扁不甩中監四不紅線，繼為子陳致中「另類」站台後，6日在「新勇哥物語」預告，不會缺席11日「一邊一國連線」舉辦的阿扁總統受政治迫害10周年紀念晚會，但強調非選舉造勢，而是單純紀念。他還為自己抱屈，扁案的加害者馬英九都可以自由自在國內外趴趴走，受害者的阿扁則被綁手綁腳又封口，連鳴鼓申冤的機會都被限制，這樣公平嗎？

以下為新勇哥物語全文：

［新勇哥物語］-281

—阿扁將參加1111晚上5點半在高雄三鳳宮的受政治迫害10週年紀念晚會

小勇：媒體報導「一邊一國連線」11月11日週日傍晚5點半，將在高雄市民主聖地「三鳳宮」舉辦阿扁總統受政治迫害十週年紀念晚會。高雄市11位連線議員候選人，在現任總召鄭新助議員帶領下，專程到阿扁家裡送上邀請函。阿扁欣然接下邀請，致中轉述阿扁說法：「不會缺席。」這是真的嗎？

勇哥：當然是真的！十年前的11月11日，是阿扁被政治迫害、上銬的日子。今年第十年，尤具特別意義。主辦單位凱達格蘭基金會、一邊一國連線表示將以「一邊一國顧台灣、平反扁案討公道」為主題舉辦紀念晚會，讓更多人瞭解扁案政治迫害的本質，進而關心與支持扁案的平反。主辦單位說明晚會以音樂會形式舉辦，不是選舉造勢，純粹針對扁案十週年的紀念性活動。

勇弟：法務部矯正署與中監會讓阿扁去嗎？

勇哥：阿扁說不准也要去感謝人家！扁案的加害者馬英九都可以自由自在國內外趴趴走，受害者的阿扁則被綁手綁腳又封口。連鳴鼓申冤的機會都被限制，這樣公平嗎？

勇弟：阿扁是為了總統特別費，也就是所謂國務機要費案被關押，也因為國務機要費案被判無期徒刑。但全國6、7千個公務員的特別費案全部「除罪」，唯獨總統的特別費案排除在外，政治上的針對性太過明顯！何況國務機要費案在更一審已經全部改判無罪！一個爭議性那麼大，可以判無期也可以判無罪的兩極案件，能夠隨便拿來關人嗎？

勇哥：記得2008.11.11聲押庭的審判長劉煌基第一時間就公開說出他個人觀點，包括國務機要費應是總統的特別費。地院判決馬英九無罪確定的理由，不應推翻。檢察官說過有串證之虞，請指出哪一部分會跟誰串證？以及龍潭基地案無充分證據證明與阿扁有關。後來才知道聲押庭是以2:1把阿扁收押禁見的，劉審判長則是反對收押阿扁的，可見當年的政治壓力有多大！？一個月後起訴的移審庭，周占春審判長也是持與劉煌基審判長相同論點，二次無保釋放。最後乾脆中途換法官，換給自己人的蔡守訓們。如果這不是政治追殺，什麼是政治追殺？！

(中時 )