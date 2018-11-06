新北》 立委蘇巧慧抨擊國民黨「一手擋前瞻 一手要前瞻」 侯辦回擊「當時老縣長在哪裡？」

友善列印
中時

國民黨新北市長候選人侯友宜5日上電視受訪時，抨擊對手「選舉到了，才要你女兒演場戲爭取萬大樹林線」，蘇貞昌的女兒立委蘇巧慧今在臉書抨擊國民黨「一手擋前瞻，一手要前瞻」，質疑到底誰才在演戲？侯辦則回應，當初新北市在前瞻計畫淪為「零元俱樂部」的時候老縣長您在哪裡？當新北市政府要求中央說清楚到底新北的軌道建設與其他獲得補助的縣市有何不同，而交通部又支吾其詞，老縣長您又在哪裡？

蘇巧慧指出，她從2016年一上任，就開始積極爭取萬大樹林線的經費，花了2年的時間，每一個動作都可以查證。感謝行政院終於在上個月核定萬大樹林線第二期555億的經費，等了十多年的樹林、土城的鄉親多麼高興！

她表示，絕對不敢說是自己一個人的功勞，但她開始爭取的時候，蘇貞昌應該沒有還沒要選新北市長吧？

蘇巧慧話鋒一轉表示，侯友宜和朱立倫在任七年多，即使中央、台北市、新北市都是國民黨執政的時候，甚至有朱立倫市長參選總統、擔任國民黨主席的時期，都無法搞定萬大樹林線的經費，她也質疑「這就是你的執政能力？」

蘇巧慧抨擊，侯友宜自己做不到，卻說認真努力有成績的人在演戲，這就是常掛在嘴上的厚道嗎？這就是你所謂單純的力量嗎？

侯友宜競選總部發言人賴冠群表示，請問老縣長當初新北市在前瞻計畫淪為「零元俱樂部」的時候您在哪裡？當新北市政府要求中央說清楚到底新北的軌道建設與其他獲得補助的縣市有何不同，而交通部又支吾其詞，老縣長您又在哪裡？

面對去年中央政府公然用國庫預算綁樁，以不一致的標準、不公平的待遇對待新北市民，新北市政府強力爭取預算時，市府更備妥資料懇託所有新北市立委爭取各項建設經費的同時，蘇老縣長還在每天扛徒弟拚選舉，內心還在想著顧新北市的「地盤」，這就是心中只有選舉的老縣長。

且老縣長一宣布參選，交通部就立刻發出新聞稿「感謝」蘇巧慧、吳秉叡，這樣的操作是不是選舉操作？市民心中自有公道。同一份前瞻預算、同一個軌道建設「中央就是有黨派之別、就是為選舉算計」。

(中時 )

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