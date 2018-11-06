《環時》社評：大陸進美制裁豁免名單有何玄機

2018年11月06日 13:23 中時 李文輝

美國5日正式重啟對伊朗石油和銀行業制裁，並公布8個國家或地區繼續購買伊朗石油的豁免名單，歐盟主要國家和俄羅斯都未列入。大陸《環球時報》今社評指出，美方將大陸與印日韓一起豁免，對減少陸方損失有利。大陸是伊朗石油第一大買家，如果不將大陸豁免，大陸勢必與其對抗。原因之一是各國原油成分不同，大陸一些煉油廠專為提煉伊朗原油設計，一時無法換成他國石油。而且伊朗石油占大陸原油進口約7%，完全替代不可能很快做到。目前歐盟在伊朗的綜合利益最大、俄羅斯的態度也很激烈，如果陸美也就伊朗問題嚴重衝突，受到孤立的就將是美國。

社評表示，美對伊朗制裁被稱為史上規模最大，華府的決絕之處在要求他國也斷絕與伊朗石油及金融往來，這是相當霸凌的做法。《伊核協議》是安理會5常加德國與伊朗共同簽署，在安理會備案，伊朗迄今被確認執行了該協議。美單方面退出該協議，然後制裁各方在履行該協議基礎上開展的經濟活動，美方做法明顯違反國際法，其他國家沒有義務配合對伊制裁。

社評稱，大陸堅持在伊核問題上大多數國家的態度，維護了自己與伊朗繼續開展石油貿易的權利，同時也沒有站到在這一問題上與美鬥爭的最前線，沒有舉旗，這樣做是恰當的。

社評指出，為維護全球自由貿易，大陸目前承受著美國貿易戰的最大壓力，美國徵關稅針對的大陸產品數量遠遠超過他國被加徵關稅產品數量總和。大陸不能無限增加自己壓力，大陸的立場和態度是明確的，但要量力而行。

社評表示，伊朗是大陸的夥伴，美國是大陸重要的開放對象。這次被美國列入豁免名單，除了義大利和希臘這兩個南歐國家，其他都是亞洲國家和地區，大陸的利益和境遇與後者很相似，處理方法也與它們更有可比性。

社評強調，國際事務紛繁複雜，大陸不希望與任何一方對抗，也願意為緩解其他方面之間的對抗發揮積極作用，為維護公理、弘揚國際道義做出應有貢獻。同時大陸的利益也應在這個過程中不被忽視，受到各方尊重。

(中時 )