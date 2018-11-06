拍片挺陳其邁 小野否認是柯P分身「蠻對不起他」

2018年11月06日 13:15 中時 張潼

台北市長柯文哲競選總幹事小野拍影片挺民進黨候選人陳其邁，外界認為是白綠合作，也恐是柯選情告急，藉此搶綠選票，不過另一方面也引發同時支持韓國瑜和柯文哲的民眾不滿。小野今中午接受廣播節目專訪，否認自己是柯文哲分身，獲得授意才去拍影片，強調這次「蠻對不起他（柯）」。

主持人詢問小野，拍攝影片之前是否有告知柯文哲，是否預料到會引發這麼大的政治連鎖效應？小野表示，2、30年來他替很多人站過台，也推薦過不少候選人，不是沒有選戰經驗，但「這次蠻對不起他（指柯文哲），是我自己做的決定。」

小野進一步指出，他有一群朋友，一起做電影、文學、紙風車表演，「政治不管怎樣起起伏伏，我們都是戰友」，因此這次拍影片，就是一群朋友一起，分別聊高雄的生態、電影、文化，影片切不同主題並一支支丟出來，只不過「剛好我是第一個，且我有一個身份是競選總幹事」；但他認為，等之後的影片陸續丟出來，「我就可以脫身了」。

小野坦言，自己現在身份不一樣，應該要很小心，例如競選辦公室內部會議上，大家都主張柯不要去碰任何東西，顧好自己台北市選情就好，「我也不知道東西（影片）出來了，競選辦公室電話打來，說我變成自走炮，因為不是講好要做的，我想想也覺得蠻對不起他（柯文哲）的。」

小野強調，自己不是柯文哲分身，他就是他自己，柯的分身是四個女人，但影片出來後，雖然自己一度不想講，但還是有去告訴柯文哲這件事並向他抱歉，柯有點無奈說「你真的去做了？」柯也表達理解之意。

主持人追問，但外界解讀柯文哲是因選情緊繃，而與綠營合作？小野卻說，其實民調還好耶，台灣民調都是操作的，尤其是快要封關之前，柯P選票不是堵爛票，做了非常多事情。

(中時 )