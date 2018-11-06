皮蛇令他刺痛無比 靠綁鋼梳轉移注意力

2018年11月06日 13:19 中時 林周義

一名60幾歲的阿伯，腰部長了一顆顆紅色的帶狀皰疹，俗稱「皮蛇」。因承受不了藥物副作用而未治療，10年來都疼痛無比，只好將鋼梳綁在腰間，以痛制痛。醫師表示，冬天為帶狀皰疹的高發期，人體免疫力下降，受病毒侵襲就會引發。若未妥善治療，將有2到3成的機會轉為慢性神經痛。

「冬天的時候，身體代謝率趨緩，免疫力也會下降」。新光醫院家庭醫學科醫師柳朋馳表示，我國每年新增12萬名帶狀皰疹患者，其中50歲以上者，罹患率為他人的3.4倍。因其與水痘都由相同病毒所引起，初次感染會以水痘的方式呈現，並潛伏於背根神經節，待免疫力下降就會活化，形成帶狀皰疹。

帶狀皰疹發病部位以身體居多，約佔7成以上，較嚴重者會出現在眼部或頸部，進而造成慢性眼疾、視力減退、顏面神經痲痹、聽力障礙等。新光醫院疼痛照護中心主任陳瑞源表示，帶狀皰疹的疼痛為神經受傷的痛，患者會感覺皮膚像火燒、電擊，或感覺病發部位像一塊有重量的肉，超過半數者會疼痛超過一個月。

該名阿伯因患有重症肌無力，藥物選擇有限。雖曾接受止痛針注射，但仍感到害怕與排斥，不得已之下只好在腰間榜上鋼梳，藉由另類刺痛感，轉移注意力。陳瑞源表示，神經痛的表現因人而異，需用上多種藥物治療。患者常痛到失眠，甚至有人因此患上憂鬱症。

柳朋馳提醒民眾，除了規律作息、多運動外，也可藉由疫苗接種增加免疫力。因2003年以前出生者多未接種過水痘疫苗，建議民眾自費施打；至於50歲以上的高風險群，則建議施打藥效更強的帶狀皰疹疫苗，以防「皮蛇」趁虛而入。

(中時 )