反核團體：國際研究 全球核能發電下降中

2018年11月06日 13:20 中時 廖德修

距離本月24日（周六）九合一大選綁公投的投票日越來越近，支持以核養綠公投案人士與反核團體的言詞交鋒也越來越密集。全國廢核行動平台今（7）日表示，全球除了大陸以外，核電所佔比例其實越來越少，已連續3年呈下滑趨勢。即使是大陸，再生能源的發電量也在快速增長，例如風力發電，而非只獨厚核能一途。

廢核平台的說法是根據WISE-Paris所做的「2018世界核電產業現況報告」，這一團隊每年都針對全球核工業的現況提出完整報告與分析。其編輯團隊領導人麥可．施耐德（Mycle Schneider）特別錄製一支受訪影片，說明世界能源轉型、核電現況以及未來趨勢。

施耐德說，全球核電佔比從1996年最高峰的17.5％降到現在約只有10％。近年核電機組建置與發電量增加大都來大陸，如去年全球有4座新反應爐啟用，其中3座在大陸；今年上半年有5座新反應爐，大陸也佔了3座。但整體而言，全球興建中的反應爐已連5年呈下滑趨勢，從2013年底的68座反應爐，降至今年中的50座反應爐，其中16個機組也在大陸。

施耐德說，過去5年核電的全球發電佔比約減少0.5％；若從更長的時間來看，1996年是佔17.5％，2017年剩10.3％，如果沒有大陸核電支撐，全球核能發電量已連續3年下降了。

媽媽監督核電聯盟理事長徐光蓉表示，目前全球只有31個國家有核電，發電量佔全球10％左右，台灣去年則是8.3％，供電比例並不算高。台大風險社會與政策研究中心博士後研究員趙家緯指出，國際原子能總署2018年的最新預測，全球核電佔比在最壞的狀況下，有可能會從10.3％降至5.6％。

堅持綠能優先的綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰表示，從國內外的研究都可發現，許多核電比例高於台灣的國家都在設法降低佔比。如法國將從75％降至50％，德國、比利時、瑞士、西班牙也都有廢核時間表，這說明減碳並不能依靠核電，只有全力發展綠能，並力行節能策略，才是正確的途徑。

(中時 )